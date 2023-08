"Hat unseren Horizont erweitert": Wagner und Schröder huldigen Nowitzki

1:43Am kommenden Samstag wird Dirk Nowitzki feierlich in die Hall of Fame aufgenommen - das hat sich die Mavs-Legende "hart erarbeitet" und "verdient", wie Dennis Schröder betont. Der deutsche Nationalmannschaftkapitän und sein Teamkollege Moritz Wagner erklären, welchen Einfluss die Mavs-Legende auf den Basketball in Deutschland hatte.