"Hat uns überhaupt nicht gefallen": Hecking hofft auf Besserung gegen Fortuna

Neben dem Verletzungspech machen auch die letzten Auftritte des 1. FC Nürnberg wenig Mut vor dem Duell mit Fortuna Düsseldorf. Dieter Hecking (58) erwartet eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft.

"Ein körperloses, nicht von Zweikampfintensität geprägtes" Spiel seiner Mannschaft hatte FCN-Coach Dieter Hecking am vergangenen Wochenende in Kiel (1:2) gesehen. Aufgrund des durchaus überraschenden Sieges von Eintracht Braunschweig bei St. Pauli rangiert der Club vor dem 29. Spieltag nur auf Platz 14 - das Polster auf die Abstiegszone ist weiterhin dünn.

FCN-Coach mit "Respekt" vor Fortunas Höhenflug

Am Samstag hat Nürnberg nun Fortuna Düsseldorf zu Gast, das seit sieben Spielen ungeschlagen ist und zuletzt mit dem 1:0 gegen Tabellenführer Darmstadt ein echtes Ausrufzeichen gesetzt hatte. Das Team von Trainer Daniel Thioune kletterte durch die guten Ergebnisse der vergangenen Wochen bis auf den vierten Tabellenplatz - und darf sich sechs Spieltage vor Schluss noch einmal eine leise Hoffnung auf den Aufstieg machen.

Auf der Pressekonferenz vor dem direkten Duell sprach Hecking deshalb seinen "Respekt an Fortuna Düsseldorf" aus und richtete anschließend diesbezüglich warnende Worte an seine Mannschaft: "Vielleicht kommt für Düsseldorf nochmal die Chance, die wollen sie natürlich ergreifen. Darauf müssen wir uns einstellen", so der Trainer des Club.

Hecking: "Das war erstmalig, seit ich diesen Cheftrainerposten eingenommen habe"

Bewusst ist dem Nürnberger Coach aber auch, dass man sich ein ähnliches Auftreten wie in Kiel nicht erneut erlauben darf: "Das hat uns überhaupt nicht gefallen. Das war erstmalig, seit ich diesen Cheftrainerposten eingenommen habe", blickte der 58-Jährige auf die Partie vom letzten Samstag zurück. Trotz des Ärgers über die vergebene Möglichkeit, im Abstiegskampf wichtige Punkte einzufahren, ließ Hecking am Freitagmittag dennoch keine Zweifel am Charakter seiner Spieler in der derzeitigen Lage aufkommen: "Natürlich machen die sich einen Kopf und natürlich wissen die um die Tabellensituation." Nichtsdestotrotz dürfe man sich laut Hecking über die immer wieder aufkommenden kritischen Stimmen nicht beschweren, denn "wenn wir besser wären", würden diese entsprechend ausbleiben.

Anhaltendes Verletzungspech beim Club

Zur angespannten Stimmung beim FCN trug auch der am Vortag vermeldete Syndesmoseriss von Jan Gyamerah nicht positiv bei. Wie der Trainer der Franken nun verkündete, wird der Verteidiger "wahrscheinlich drei Monate ausfallen". Ebenso verzichten müssen die Nürnberger im kommenden Heimspiel auf Mittelfeldmann Taylan Duman, der bereits "über einen längeren Zeitraum über muskuläre Probleme" geklagt hatte: "Nach dem Kiel-Spiel wurde es nochmal schlimmer. Es ist jetzt keine strukturelle Verletzung, aber er fühlt sich unwohl. Deshalb haben wir ihn auch nochmal in die Behandlung geschickt", erklärte Hecking. Zuletzt hatten bereits die Ausfälle von Fabian Nürnberger (Muskelfaserriss) und Christoph Daferner (Gehirnerschütterung) die Verletzungssorgen beim Zweitligisten vergrößert.