"Hat sich ausgezahlt": Dittgen meldet sich beim FCI zurück

Der FC Ingolstadt ist 2024 mit dem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht nur erfolgreich aus den Startlöchern gekommen, Michael Köllner konnte im Test gegen den Zweitligisten auch wieder auf zwei zuvor Langzeitverletzte zurückgreifen.

Das Gefühl einer Niederlage kennt der FC Ingolstadt schon seit Ende Oktober nicht mehr, da gingen die Schanzer letztmals beim 0:4 in Bielefeld leer aus. Seitdem läuft es beim FCI, der auch aus der Winterpause mit einem Erfolg kam: Der Drittligist bezwang im Testspiel am Mittwoch Zweitligist SpVgg Greuther Fürth mit 1:0.

Auch gegen Fürth stand die Defensive des FCI wieder sehr kompakt und ließ keinen Treffer zu - sehr zur Freude von Michael Köllner. "Dass wir in den letzten sieben Pflichtspielen die beste Abwehr des abgelaufenen Jahres auf dem Platz hatten, haben wir auch heute bewiesen", meinte der Trainer, der mit seinem Team in den letzten sieben Partien des alten Jahres nur fünf Gegentreffer kassiert hatte und nun auch gegen die SpVgg nichts zuließ.

"Wir haben mit Beginn des Spiels ordentlich in die Partie gefunden und unsere Defensive hat dabei in der Folge kaum Chancen zugelassen“, unterstrich auch Ryan Malone, der den Siegtreffer in Fürth mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke bereits in der 21. Minute erzielt hatte. "Dadurch, dass wir hinten sicher gestanden sind, hatten wir nach vorne hin auch die Möglichkeit, mehr und mehr offensive Akzente zu setzen", erklärte der Abwehrspieler, der in dieser Saison 18-mal in der Liga für den FCI auflief, dabei aber ohne Treffer blieb.

Der ist ihm nun gelungen. Gelungen ist auch das Comeback von zwei Langzeitverletzten. Innenverteidiger Mladen Cvjetinovic (Schulter-OP) wurde nach der Pause eingewechselt, Offensivallrounder Maximilian Dittgen meldete sich nach fast einem Jahr (Oberschenkel) in der 68. Minute auf dem Platz zurück. "Die harte Arbeit der letzten Wochen hat sich ausgezahlt und ich wurde dafür belohnt, dass ich nicht aufgegeben habe."

Neuzugänge? Cvjetinovic und Dittgen entspannen die Lage

Der Blick richtet sich nach vorne, die Generalprobe gegen Chemie Leipzig steht am Samstag an. Da will Köllner mit seinem Team "in einen guten Rhythmus finden, da genau sieben Tage später wieder der Ligaalltag in Halle beginnt". Mit Neuzugängen? "Auch wenn wir aktuell sehr zufrieden mit unserem Kader sind, halten wir stets Augen und Ohren offen", hatte Sportdirektor Ivo Grlic jüngst betont. Mit der Rückkehr von Cvjetinovic und Dittgen hat sich die Lage ohnehin entspannt.