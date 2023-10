"Hat sich aufgerieben": Eintracht Rheine trennt sich von Sobiech

In der Oberliga Westfalen ist nur die SG Wattenscheid 09 schlechter unterwegs als der FC Eintracht Rheine. Für den Vorletzten Grund genug, sich nach knapp zweijähriger Zusammenarbeit von Trainer Rainer Sobiech zu trennen.

Rainer Sobiech ist am Dienstag als Trainer des FC Eintracht Rheine freigestellt worden. Das gab der Oberligist tags darauf bekannt. Aus den ersten zehn Liga-Partien konnte der FCE nur einen Sieg und insgesamt sechs Punkte einfahren.

Uwe Laurenz, 1. Vorsitzender des Klubs, sagt in einer Meldung: "Zusammen mit unserem sportlichen Leiter und dem Vorstand haben wir diesen Entschluss gefasst. Uns eint die Sichtweise, dass die Mannschaft nicht nur einen neuen Impuls, sondern auch eine Aufbruchsstimmung und neue Zuversicht benötigt." Gleichzeitig erhöht Laurenz den Druck auf die Spieler: "Das vermeintliche 'Alibi', denn das Binnenverhältnis Trainer zur Mannschaft hat bis zuletzt gepasst, ist nun nicht mehr gegeben und die Jungs müssen sich an die eigene Nase fassen und schleunigst den Fußball in den Mittelpunkt stellen."

Schwierige Entscheidung

Generell keine leichte Entscheidung für den Vorstands-Chef, der selbst von "einer der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit" spricht, aber auch erkennen musste: "Der sportliche Erfolg muss für uns aber oberste Priorität haben, daher war die Entscheidung unumgänglich. Rainer hat sich aufgerieben in den zurückliegenden Monaten und alles gegeben, um die Wende zum Positiven zu schaffen, leider ist das final nicht gelungen."

Für Sobiech, der den Schritt zwar mit einer großen Portion Enttäuschung aufgenommen habe, ihn aber aufgrund der sportlichen Situation nachvollziehen könne, wird vorübergehend Björn Laurenz übernehmen. Laurenz trainierte bis 2020 die zweite Mannschaft und ließ es danach etwas ruhiger angehen. "'Laui' kennt den FCE wie seine Westentasche und ist über den derzeitigen Leistungsstand im Bilde, er wird ab sofort alles dafür tun, gute Ergebnisse zu erzielen", so der Verein in seiner Meldung. Zur längerfristigen Lösung auf dem Trainerstuhl teilt der FC Eintracht mit: "Wir sondieren den Markt, führen Gespräche und werden im Team entscheiden, wer am besten zu uns passt. Bezogen auf den Zeitraum sowie das Zeitfenster, das uns zur Verfügung steht, insgesamt keine leichte Aufgabe."