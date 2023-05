"Hat mit 2. Liga nichts zu tun": Sandhausen "muss gucken, dass wir nicht 18. werden"

Es wird dunkel im Tabellenkeller. Zumindest für den SV Sandhausen, der nach einem 1:2 gegen Hansa Rostock den Abstieg nur noch sehr schwer abwenden können wird.

Es war eine große Gelegenheit für den SV Sandhausen. Gegen Hansa Rostock hätten die Kurpfälzer am Freitagabend vorerst auf den Relegationsplatz springen können und den Druck auf die Konkurrenz massiv erhöht. Stattdessen steht der SVS nach der 1:2-Niederlage gegen die Kogge jetzt aber selbst unter noch mehr Druck, falls das denn noch möglich ist.

Sandhausen im Sechzehner: Von "grauenhaft" bis "unterirdisch"

"Die ganze Situation ist verfahren", lautete Gerhard Kleppingers Fazit nach dem Schlusspfiff bei "Sky", ehe eine schonungslose, fast brutale Analyse begann. "Für mich ist unverständlich, was wir in den beiden Strafräumen abliefern", leitete der Interimscoach ein und konzentrierte sich zunächst auf die Defensive: "Wie wir beim 0:1 das Tor verteidigen: Stürzen raus, liegen am Boden, grätschen da unten rum und werden düpiert und düpiert." Harsche Worte, an denen sich der 65-Jährige auch hinsichtlich des 0:2 orientierte: "Beim zweiten Tor kriegen wir den Ball in den Rücken gespielt und hauen den Spieler um, obwohl er aus dem Strafraum rausläuft. Das hat im Grunde genommen mit 2. Liga nichts zu tun."

Doch nicht nur die Abwehrarbeit, auch der Umgang mit den vorhandenen Möglichkeiten missfiel Kleppinger entschieden: "Wie wir die Torchancen hergeben... schießen uns selber an, können die Bälle annehmen, machen es direkt und schießen drüber - das Verhalten in der Box ist grauenhaft." Dabei hätten seine Schützlinge immer wieder gute Ansätze gezeigt. "Es sieht teilweise gut aus, wie wir kicken, aber was wir in den Boxen veranstalten, ist unterirdisch."

Bleibt nur noch die Ehrrettung?

Als unterirdisch könnte man nun wohl auch die Lage beim SV Sandhausen bezeichnen. Schließlich ist die Ausgangslage nicht nur unverändert schlecht, sondern könnte im Zuge des Wochenendes noch aussichtsloser werden. Ist bei zwei verbleibenden Spielen gegen die im Aufstiegsrennen agierenden 1. FC Heidenheim und Hamburger SV der Stecker vielleicht sogar schon gezogen? "Wir können unser Ziel...", setzt der Sandhäuser Trainer an, doch bricht ab: "Wir müssen gucken, dass wir nicht 18. werden. Dass wir uns ein bisschen Stolz bewahren." Aussagen, die tief blicken lassen.

Gleichzeitig bleibt Kleppinger jedoch seiner in zahlreichen SVS-Abstiegskämpfen entwickelten Kämpfernatur treu: "Wir müssen gucken, dass wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, so blöd sich das anhört." Die Marschroute vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten Heidenheim am kommenden Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) ist beim SV Sandhausen daher klar: "Wir haben eine lange Woche vor uns, da können wir die Mannschaft wieder vorbereiten für das schwere Spiel. Aufstecken gibt es für mich in keiner Art und Weise."