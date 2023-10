"Hat mir niemand gesagt": Wirbel um möglichen Verbandswechsel von Brahim Diaz

Vor Spaniens vielleicht wichtigstem EM-Qualifikationsspiel gegen Schottland sorgt eine Meldung über den möglichen Verbandswechsel von Brahim Diaz für Unruhe. Nationaltrainer Luis de la Fuente gibt sich allerdings betont gelassen.

Die Meldung verbreitete sich am Mittwoch in Spanien wie ein Lauffeuer. Mit Brahim Diaz droht der Europameister von 2008 und 2012 einen begnadeten Fußballer an einen anderen Verband zu verlieren. Wie auf der iberischen Halbinsel übereinstimmend berichtet wird, habe sich der Offensivspieler von Real Madrid bereits für die Nationalmannschaft Marokkos entschieden, wo ihm künftig eine deutlich gewichtigere Rolle zukommen könnte.

Wie aber ist das möglich? Schließlich hatte Brahim Diaz, der während seiner Leihe bei der AC Mailand aufgeblüht war, am 8. Juni 2021 beim 4:0 gegen Litauen sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Spaniens gefeiert - samt Treffer zum 2:0. Möglich macht es eine Regeländerung der FIFA. Voraussetzung ist dabei mitunter, dass Brahim Diaz bei seiner Premiere für die "Furia Roja" noch nicht die Nationalität des Verbandes besaß, den er künftig vertreten möchte.

Die FIFA steuert mit der Regeländerung dem Vorgehen großer Verbände entgegen, die Talente häufig debütieren ließen, um sie für ihre Nationalmannschaft "abzusichern". Ein späterer Wechsel beispielsweise zum Geburtsland der Großeltern mangels Perspektiven war so nicht mehr möglich. Nun aber schon - und die Großmutter väterlicherseits von Brahim Diaz ist gebürtige Marokkanerin.

Angesprochen auf den Fall gab sich Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente betont gelassen: "Mir hat niemand gesagt, dass er nicht für Spanien spielen will. Er war bei uns in der U 19, war bei uns in der U 21 und soweit ich weiß, will er auch weiterhin für Spanien spielen. Ich sage immer, dass es die Spieler sind, die sagen müssen, wo sie spielen wollen."

Die Social-Media-Kommentarspalten unter Postings von Brahim Diaz sind bereits geflutet mit marokkanischen Fans, die sich über einen baldigen Verbandswechsel des Offensivdribblers offenkundig freuen würden.

De la Fuente war das Gespräch mit Lamine Yamal "am wichtigsten"

Der Real-Profi war aber nicht der einzige Protagonist, über den sich de la Fuente vor dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel gegen Schottland am Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) äußern musste. Ins Schwärmen geriet der 62-Jährige beim Namen Bryan Zaragoza: "Er hat sofort verstanden, was wir von ihm verlangen. Natürlich kann er von Anfang an spielen. Bryan sagte mir: 'Trainer, ich werde mich sicher nicht ändern und so wie immer spielen'. Und das gefällt mir." Der Überflieger vom FC Granada hatte jüngst Barcelona beim überraschenden 2:2 zwei Tore eingeschenkt.

In besagtem Spiel hatte auch Barça-Juwel Lamine Yamal getroffen - und sich einen Rekord gesichert. Über das angeschlagene Wunderkind, das wegen einer Hüftverletzung abreisen musste, sagte de la Fuente: "Das Wichtigste war, dass ich mit ihm sprechen konnte. Ich wollte ihm Ruhe vermitteln, Vertrauen schenken, ihn wissen lassen, dass wir auf ihn bauen."

Wir haben unsere Schlussfolgerungen aus dem Hinspiel gezogen. Luis de la Fuente

Gegen Schottland, das das Hinspiel Ende März mit 2:0 gewonnen hatte, kann Spanien also nicht auf die Genialität des 16-Jährigen zurückgreifen. Aber auch so sieht de la Fuente sein Team stark genug, um die Schotten zu schlagen. "Wir haben unsere Schlussfolgerungen aus dem Hinspiel gezogen - die wichtigste ist, dass wir jetzt eine bessere Mannschaft sind. Das müssen wir jetzt nur noch beweisen."

Zu viel vom Gegner wolle sich Spanien gar nicht abhängig machen. "Wir müssen wir selbst sein", forderte de la Fuente ein: "Wir haben großes Offensivpotenzial, aber damit alleine gewinnst du keine Spiele."