"Hat mich sehr geprägt": Leverkusen verlängert mit Hradecky

Bayer 04 Leverkusen hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Torwart Lukas Hradecky (32) verlängert.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb Hradecky in Leverkusen für drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026. Sein bisheriger Vertrag wäre am Ende der aktuellen Saison ausgelaufen.

"Er hat sich hier als Leistungsträger auch zu einer absoluten Identifikationsfigur der Bayer-04-Fans entwickelt“, wird Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in der Leverkusener Vereinsmitteilung zitiert. "Lukas gehört zur Achse unserer Schlüsselspieler und übernimmt viel Verantwortung auch abseits des Platzes. Wir sind sehr zufrieden, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht."

Hradecky war 2018 von Eintracht Frankfurt zu Bayer 04 gewechselt und war dort als Nachfolger von Bernd Leno direkt zum neuen Stammtorhüter avanciert. Seit der vergangenen Saison fungiert der Finne außerdem als Kapitän. Trotz vereinzelter Gerüchte rund um andere Keeper hatten sich die Verantwortlichen stets zu Hradecky bekannt - und tun das auch jetzt.

"Ich habe mich bei Bayer 04 als Profi noch einmal weiterentwickeln können", blickt Hradecky auf die vergangenen vier Jahre zurück. "Die Wertschätzung, hier Kapitän sein zu dürfen, hat mich sehr geprägt und erfüllt mich mit großem Stolz."