Hat Mbappé schon bei Real unterschrieben?

In der vergangenen Woche hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass Kylian Mbappé (25) Paris St. Germain am Saisonende ablösefrei verlassen wird. Sein Ziel offenbar: Real Madrid. Wie die "Marca" berichtet, hat der französische Angreifer bei den Königlichen bereits seine Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag gesetzt. Dies soll bereits geschehen sein, bevor Mbappé PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi am vergangenen Dienstag über seine Entscheidung informiert hat.