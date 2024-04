Hat Handball-Bundestrainer Alfred Gislason den Wechsel von Juri Knorr bestätigt?

Ein möglicher Wechsel von Juri Knorr nach Aalborg beherrschte zum Anfang der Woche die Schlagzeilen in der Handball-Welt. Während eine offizielle Bestätigung für einen Wechsel oder Gespräche zwischen den Klubs noch aussteht, bestätigte Alfred Gislason diesen nun anscheinend indirekt.

Im Rahmenprogramm vor dem Final4 des DHB-Pokal hatte Alexander Bommes in der ARD Bundestrainer Alfred Gislason zum Gespräch zu Gast. Der früher selbst in der Handball Bundesliga aktive Moderator befragte den Isländer auch zur Personalie Juri Knorr, über dessen Wechsel nach Aalborg unter der Woche in Medien spekuliert wurde - und für den es bislang weder von den Vereinen noch vom Spieler eine offizielle Bestätigung gibt.

"Er hat mich einige Tage vorher informiert", so Alfred Gislason auf die Frage, ob er mit dem Spielmacher des Nationalteams vor dessen Entscheidung im Austausch war. "Natürlich ist das sehr schade für die Rhein-Neckar Löwen, die die letzten Jahre einiges auf ihn aufgebaut haben", fügte der Bundestrainer mit Blick auf Juri Knorr an und betonte: "Er ist gerade am Anfang seiner Karriere."

"Andersrum kann man aus unserer Sicht auch sagen, er geht halt auch zu einem Verein, der Champions League spielt. Er hat sicherlich auch ein bisschen weniger Druck auf seinen Schultern", erklärte Alfred Gislason weiter und führte aus: "Wir sagen ja immer: Schön, wenn mehr junge deutsche Spieler ins Ausland gehen und er wird da sicherlich sehr wertvolle Erfahrungen sammeln und hoffentlich auch sehr viel dann in unsere Mannschaft reinbringen."

Knorr-Wechsel seit Montag ein Thema

Aktuell ist Torhüter Andreas Wolff, der beim polnischen Spitzenclub in Kielce spielt, der einzige deutsche Handball-Nationalspieler im Ausland. Ob der Wechsel von Juri Knorr perfekt ist, wie es sich aus den Aussagen von Bundestrainer Alfred Gislason schließen lässt, ist offen. Am gestrigen Freitag hatte Löwen-Coach Sebastian Hinze noch betont: "Es sind Gerüchte."

Medien hatte Anfang der Woche berichtet, dass Juri Knorr spätestens 2026 nach Ablauf seines Vertrags bei den Rhein-Neckar Löwen nach Aalborg wechselt und angesichts einer Klausel für den Sommer 2025 oder eine Ablöse in diesem Sommer auch einen vorzeitigen Wechsel ins Spiel gebracht. Weder Juri Knorr noch die Rhein-Neckar Löwen oder Aalborg haben einen Transfer oder Gespräche bestätigt.

