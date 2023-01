"Hat Großes geleistet": Mattes verlässt im Sommer den VfB Eichstätt

Beim VfB Eichstätt aus der Regionalliga Bayern geht im kommenden Sommer eine Ära zu Ende. Trainer Markus Mattes wird dann nach über achtjähriger Amtszeit den Klub verlassen.

Mehr zur Regionalliga Bayern Startseite

Spieltag

Tabellenrechner

Transfers

Der VfB Eichstätt muss mal wieder kämpfen, und zwar um den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern. Dass der aktuelle Tabellen-18. nunmehr in seiner fünften Saison in Folge viertklassig spielt, hat er zu großen Teilen seinem Trainer Markus Mattes zu verdanken, der im Januar 2015 in der Bayernliga ans Ruder ging und mit den Oberbayern aufstieg.

Im kommenden Sommer ist unabhängig von der Ligazugehörigkeit Schluss. Nach gemeinsamen Gesprächen habe der Entschluss gestanden, dass es im Sommer zur Trennung kommt. "Ab dem Sommer, sprich neuer Saison, wollen wir uns neu aufstellen", schreibt Eichstätt in einer Meldung und geht auch auf die bereits erwähnten Verdienste des 47-Jährigen ein: "Markus hat in den vergangenen acht Jahren als Trainer für den VfB Eichstätt Großes geleistet. Er hat die Mannschaft 2015 in einer schwierigen Situation übernommen und wieder auf Kurs gebracht. Und noch mehr. Mit dem Aufstieg in die Regionalliga und der inzwischen fünfjährigen Zugehörigkeit hat er seine Spuren erfolgreich im Verein hinterlassen."

Gleichzeitig möchte der VfB alles daran setzen, dass Mattes mit dem Klassenerhalt im Gepäck geht: "Wir wollen ihm nun den Abschied bereiten, den er verdient hat", betont sein Verein.