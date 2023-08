"Hat die Qualität": Svensson setzt auf Abwehr-Joker Papela

Vorm Pokalspiel in Elversberg bangt Mainz weiterhin um zwei Innenverteidiger. Zugleich schwärmt der Trainer von einer neu entdeckten Alternative.

Die erste Pokalrunde beschert Mainz 05 am Samstagabend in Elversberg "das allerschwerste Los, das wir bekommen konnten". So jedenfalls beurteilt Coach Bo Svensson die Aufgabe beim Zweitliga-Neuling. Umso gravierender, dass mit Blick auf den Pflichtspielstart die Personaldecke im Abwehrzentrum weiterhin bedrohlich dünn erscheint. Andreas Hanche-Olsen (Sprunggelenk) und Maxim Leitsch (muskuläre Probleme) werden auch am Donnerstagnachmittag nicht mit dem Team trainieren, kündigt Svensson an. In beiden Fällen hofft der Fußballlehrer auf eine Rückkehr im Abschlusstraining am Freitag - verbunden mit der Chance, wenigstens einen von beiden am Samstag zumindest für einen Teilzeit-Einsatz vorsehen zu können.

Jobsharing als Lösung? Van den Berg kann noch nicht von Anfang an

Jobsharing in der Dreierkette könnte dann das Motto lauten für die 90 bzw. gar 120 Minuten von Elversberg. Denn: Sepp van den Berg, der einen Großteil der Vorbereitung noch wegen eines Muskelbündelrisses verpasst hat, wird zwar im Kader stehen, aber laut Svensson "eher kein Thema von Anfang an" sein. Somit bleiben - Stand jetzt - in Person von Stefan Bell und Edimilson Fernandes nur zwei uneingeschränkt verfügbare Innenverteidiger, da Alex Hack wegen seines kurz bevorstehenden Wechsels keine Rolle mehr in den Planungen spielt. Dennoch formuliert Svensson, es gebe "viele Möglichkeiten", den Engpass zu lösen. Ein Systemwechsel auf Viererkette gehört theoretisch allemal dazu, in der Praxis aber wohl eher nicht - weil Abwehrchef Bell für die Dreier-Defensive prädestiniert ist.

"Merveille hat die Qualität, bei Mainz 05 in der Bundesliga zu spielen"

Wahrscheinlicher daher: Der im Verlauf der Vorbereitung mehrfach als Innenverteidiger getestete Merveille Papela (22), nominell auf der Sechserposition beheimatet, würde als Abwehr-Joker zum Einsatz kommen. "Er ist ein Kandidat", bestätigt Svensson, der zudem klarmacht: Obwohl die Konkurrenz auf Papelas angestammter Position im zentralen defensiven Mittelfeld derzeit übermächtig erscheint, ist das Eigengewächs in der aktuellen Transferperiode kein Leihkandidat mehr: "Wir haben ihn klar hier eingeplant. Er hat die Qualität, bei Mainz 05 in der Bundesliga zu spielen."

"Klarheit im Spiel mit Ball"

Auch dank der zurückliegenden Ausbildungszeit als Leihspieler beim letztjährigen Zweitligisten SV Sandhausen: "Diese Saison hat ihm sehr gut getan", urteilt Svensson, "was die Einschätzung von Situationen angeht und seine Klarheit im Spiel mit Ball - er ist jetzt ein Niveau höher als vor einem Jahr." Inklusive einer Flexibilität, die sich am Samstag schon bei erster Gelegenheit bezahlt machen könnte.