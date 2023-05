"Hat die Herzen der Fans erobert" - Hennings verlässt Fortuna zum Saisonende

Seit 2016 schnürt Rouwen Hennings die Fußballschuhe für die Fortuna. Nach der Saison ist das Kapitel in Düsseldorf beendet - vorerst. Doch die Rückkehr ist bereits beschlossene Sache.

Fortuna Düsseldorf und Rouwen Hennings gehen nach der Saison zunächst getrennte Wege. Das gab der Zweitligist am Freitagmorgen bekannt. Demnach werde das Arbeitspapier des 36-Jährigen nach der aktuellen Spielzeit nicht verlängert.

Seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern, ist uns alles andere als leichtgefallen, aber wir müssen die sportlichen Weichen für die Zukunft stellen. F95-Sportvorstand Klaus Allofs

„Rouwen hat die Herzen der Fans erobert und sich große Verdienste um Fortuna erworben. Seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern, ist uns alles andere als leichtgefallen, aber wir müssen die sportlichen Weichen für die Zukunft stellen", kommentierte Sportvorstand Klaus Allofs die Entscheidung. Im Düsseldorfer Angriff steht damit wohl ein Umbruch bevor, auch bei Top-Torjäger Dawid Kownacki stehen die Zeichen auf Abschied.

Hennings, der ursprünglich den Wunsch gehegt hatte, noch bei der Fortuna weiterzuspielen, um dann seine Karriere in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zu beenden, will sich nun noch einmal eine neue sportliche Herausforderung suchen. "Ich fühle mich noch stark genug und möchte das jetzt an anderer Stelle beweisen", wird der Stürmer auf der Vereinswebseite zitiert.

Hennings soll in anderer Rolle zurückkehren

Der Routinier befindet sich schon in seinem siebten Jahr bei der Fortuna, erzielte wettbewerbsübergreifend in 224 Spielen 84 Tore. "Rouwen gehörte in den letzten Jahren zu den prägenden Figuren unseres Klubs", betonte Sportdirektor Christian Weber. "Wir freuen uns daher umso mehr, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben, wie wir Rouwen nach seiner Karriere bei Fortuna wieder einbinden können."

Demnach sei es geplant, dass er "zu einem späteren Zeitpunkt" und in anderer Rolle zu F95 zurückkehren werde. Konkret soll Hennings dann einen Platz im Trainerstab des Nachwuchsleistungszentrums einnehmen.

"Mit Stolz blicke ich auf eine sehr schöne Zeit in Düsseldorf zurück und möchte mich bei allen Fans bedanken, die mir ihre große Zuneigung gezeigt und mich unterstützt haben", heißt es von Hennings. "Fortuna bedeutet mir sehr viel, deshalb freue ich mich über die Möglichkeit, später wieder hierher zurückzukommen.”