Hat die Formel 1 wieder ein Überholproblem?

Es wird wieder weniger überholt in der Formel 1. Trotz der neuen Autos treten aktuell alte Probleme auf.

In Baku ging Sergio Perez mühelos an Charles Leclerc vorbei. So leicht fällt es dem Rest aktuell aber nicht. IMAGO/NurPhoto

Red Bull zieht weiterhin einsam seine Kreise. Zwar sorgte die Doppel-Pole von Charles Leclerc in Baku für ein wenig Hoffnung, spannend wurde es an der Spitze aber einmal mehr nicht. Die Formel 1 steuert somit weiterhin auf einen eindimensionalen Kampf um die WM hin - zudem ist fraglich, ob Sergio Perez mit seinem Teamkollegen Max Verstappen dauerhaft Schritt halten kann.

Bereits nach vier Rennen hat Red Bull in der Konstrukteurswertung 93 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Aston Martin, dabei sollte es durch die neuen Autos, die neuen Regeln und die Budgetgrenze doch so viel spannender werden. Die Machtdemonstration Red Bulls ist aber derweil nicht das einzige Problem, die die neue Ära mit sich bringt.

Ein großes Ziel der im letzten Jahr eingeführten Bodeneffekt-Autos war, durch weniger erzeugte verwirbelte Luft ein engeres und spannenderes Racing zu ermöglichen. Zuvor gab es das Problem, dass Fahrer, je näher sie auf das vordere Auto auffuhren, Probleme mit dem Grip hatten und sich zudem die Reifen stark abnutzten.

Anzahl der Überholmanöver nimmt ab

Mit der neuen Technologie schien alles besser geworden zu sein, in der vergangenen Saison ging die Anzahl der Überholmanöver auf nahezu allen Strecken nach oben. Das Problem: die Boliden hatten mit starkem Bouncing, dem Auf- und abhüpfen, zu kämpfen. Die Folge: Seit dieser Saison müssen die Autos 15 Millimeter höher gebaut werden. Zudem gibt es klarere Restriktionen bei den Frontflügeln, was Flaps und Seitenteile angeht. Damit will die FIA allzu komplexe Designs verhindern.

Und doch scheinen die Entwickler ein Schlupfloch gefunden zu haben. In dieser Saison geht die Anzahl der Überholmanöver im Vergleich zum Vorjahr wieder nach unten. Beim Auftakt in Bahrain gab es nur 37 Positionswechsel auf der Strecke, 2022 waren es noch 78. In Saudi-Arabien stieg die Anzahl zwar von 32 auf 36, was aber viel mit den Aufholjagden von Verstappen und Leclerc zu tun hatte.

Es hat sich angefühlt wie in den alten Autos. Charles Leclerc

In Australien und zuletzt auch in Aserbaidschan zeigte der Trend wieder jeweils nach unten, in Baku gab es lediglich 18 Überholmanöver - trotz der 2,2 Kilometer langen Start-Ziel-Geraden. Dass die Entwicklung wieder zurückgeht, merken auch die Fahrer. Leclerc gab nach dem Rennen in Saudi-Arabien zu, dass er hätte schneller fahren können, "aber als ich weniger als eine Sekunde hinter Carlos (Sainz, d. Red) war, konnte man die Turbulenzen spüren."

Keine Panik bei der FIA

Gleiches galt auch für den Spanier. "Es hat sich angefühlt wie in den alten Autos." Der Ferrari-Pilot sieht den Grund in der immer weitergehenden Entwicklung der Aerodynamik sowie in den neuen Regeln für den Unterboden.

Bei der FIA sieht man es noch nicht so drastisch. "Es ist weiterhin so, dass es hinter einem anderen Auto zu Leistungseinbußen kommt, aber wir werden nicht auf das Niveau von vor zwei Jahren zurückkehren", sagte Sportdirektor Nikolas Tombazis in einem Interview mit "Motorsport". Ein leichter Rückgang war sogar erwartbar. "Wenn Ingenieure ihre Autos entwickeln, gibt es eine natürliche Tendenz, die Situation zu verschlimmern."

Um diesem Trend entgegenzuwirken, bleibt der FIA wohl nichts anderes übrig als eine weitere Regelanpassung. Neun der zehn Teams dürfte dies wohl entgegenkommen.