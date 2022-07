"Hat die beste Zeit noch vor sich": Euschen stürmt für den BFC Dynamo

BFC Dynamo Berlin, zuletzt Meister in der Regionalliga Nordost, verstärkt sich mit Mittelstürmer Cedric Euschen.

Cedric Euschen geht künftig in Berlin auf Torejagd. imago images/Fotostand

Angreifer Cedric Euschen wechselt von den Sportfreunden Lotte zum Regionalliga-Nordost-Meister BFC Dynamo Berlin, wo er ein Sturmduo mit Torschützenkönig Christian Beck (23 Tore) bilden soll. Der 24-Jährige bringt die Erfahrung von 102 Regionalligaspielen (15 Tore) mit in die Hauptstadt.

In der vergangenen Saison bestritt Euschen 35 Punktspiele in der Regionalliga West für Lotte und erzielte dabei sieben Tore. Den Abstieg in die Oberliga konnte er damit aber nicht verhindern.

Ausgebildet wurde der Mittelstürmer, der auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, in seiner Heimatstadt beim 1. FC Saarbrücken.

"Cedric hat eine sehr gute Saison in Lotte gespielt und davor auch in Düsseldorf zwei komplette Saisons durchgespielt", wird Dynamo-Coach Heiner Backhaus vom Berliner Kurier zitiert: "Cedric hat seine beste Zeit noch vor sich."