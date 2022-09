Hat der VfB einen Kalajdzic-Nachfolger? Heiße Spur führt zu Guirassy

Auf der Suche nach einem Ersatz für Sasa Kalajdzic hat der VfB Serhou Guirassy im Visier. Wie aus Frankreich zu hören ist, soll der 26-Jährige von Stade Rennes auf dem Weg nach Stuttgart sein, um den Medizincheck zu absolvieren.

Auf den letzten Drücker haben die Schwaben offenbar einen passenden Nachfolger für den abgewanderten Kalajdzic an der Angel, der eine eine Basisablöse von rund 18 Millionen Euro einbrachte, zu der sich, je nach Entwicklung des Österreichers, Bonuszahlungen von weiteren bis zu sieben Millionen dazugesellen könnten. Guirassy bringt mit 1,87 m und 82 kg zwar nicht die Leuchtturmgröße seines Vorgängers mit, gilt dafür allerdings als schneller und zielstrebiger Stoßstürmer.

Guirassy spielte schon für Köln

Der Franzose mit guineischer Abstammung ist noch bis Ende Juni 2025 an Rennes gebunden und hat eine deutsche Vergangenheit. Von 2016 bis 2019 spielte der heute 26-Jährige für den 1. FC Köln. In der 2. Liga erzielte er in 16 Partien zwei Treffer, in der Bundesliga in zwölf Einsätzen vier Tore. Der große Durchbruch blieb ihm verwehrt. In der 2. Liga wurde er in elf von 16 Partien eingewechselt, in der Bundesliga in 13 von 21. Dafür lief es nach seiner Rückkehr nach Frankreich wieder besser. Für den SC Amiens erzielte Guirassy 2019/20 neun Tore in der Ligue 1, für Rennes 2020/21 zehn und 2021/22 neun Tore in Frankreichs höchster Spielklasse. Für Guinea absolvierte der Angreifer drei Länderspiele nachdem er zuvor noch für Frankreich im Jugendbereich aufgelaufen war.

Mola an Blackburn ausgliehen

Da sich der Wechselwunsch von Borna Sosa zu Atalanta Bergamo offensichtlich nicht zu erfüllen scheint, haben die Schwaben Clinton Mola für eine Saison an die Blackburn Rovers abgegeben. Der 21-jährige Brite, der bisher nur als Backup für den kroatischen Nationalspieler zum Einsatz kam, wechselt leihweise und kostenfrei in seine Heimat, wo er regelmäßig zu Spielpraxis kommen soll.

Nachdem Maxime Awoudja (ablösefrei zu Excelsior Rotterdam) und Wahid Faghir (leihweise und kostenfrei bis 2023 zum FC Nordsjaelland) gestern spät abends abgegeben wurden, ist nur noch die Zukunft von Mateo Klimowicz ungeklärt. Der junge Argentinier wird unter anderem von Arminia Bielefeld und weiteren Zweitligisten sowie aus dem Ausland umworben.