Hat der FCS Klagenfurt-Keeper Menzel im Visier?

Laut "Krone" in Österreich soll sich der 1. FC Saarbrücken mit Torhüter Philipp Menzel einig sein. Der 25-Jährige spielt aktuell bei Austria Klagenfurt in der Meisterrunde der österreichischen Bundesliga, sein Vertrag in Kärnten läuft aus. Menzel kennt FCS-Trainer und -Manager Rüdiger Ziehl aus gemeinsamen Tagen beim VfL Wolfsburg. Eine offizielle Bestätigung steht indes noch aus. Aktuell ist Tim Schreiber die Nummer eins beim Drittligisten. Er ist von RB Leipzig ausgeliehen.