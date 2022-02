"Hat den Fußball zurückgebracht": Jan Winking verlängert beim 1. FC Bocholt

Auf dem anvisierten Weg in die Regionalliga setzt der 1. FC Bocholt vollstes Vertrauen in seinen 26-jährigen Cheftrainer Jan Winking, der einen neuen Vertrag unterschrieben hat und am Hünting nicht weniger als eine Ära prägen möchte.

Er hat noch viel vor mit dem 1. FC Bocholt: Trainer Jan Winking (links neben Assistent Marvin Höner) Verein