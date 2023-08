Hat das Team wirklich auf Höjlund gewartet? Manchester United im Check

Manchester United ist auch in der Saison 2023/24 nicht reif für den ersten Premier-League-Titel seit 2013. Ob Rasmus Höjlund die Vakanz im Sturm beheben kann, muss zumindest angezweifelt werden. Die Red Devils im Check.

Wie lief das Transferfenster?

Beinahe 200 Millionen Euro nahmen die Verantwortlichen in diesem Sommer in die Hand, um Keeper André Onana (27/Inter Mailand) als Nachfolger für David de Gea (32), Mittelfeld-Antreiber Mason Mount (24/Chelsea) und Stürmer Rasmus Höjlund (20/Atalanta) ans Old Trafford zu locken. Speziell mit Letzterem werden große Hoffnungen verbunden. "Ich bin mir sicher, dass die ganze Mannschaft auf einen Typen wie ihn gewartet hat", sagte Erik ten Hag nach dem 3:1 gegen RC Lens am Samstag.

Ansonsten hielt United seinen Kader größtenteils zusammen, neben Angreifer Anthony Elanga (21/Nottingham) und Linksverteidiger Alex Telles (30/Al-Nassr) sind nur die ausgeliehenen Marcel Sabitzer (29) und Wout Weghorst (30) erwähnenswerte Abgänge. Ein Duo könnte noch hinzukommen: Laut "Guardian" hat West Ham United ein Doppel-Angebot für Harry Maguire (30) und Scott McTominay (26) über 70 Millionen Euro abgegeben - beide sind für ten Hag verzichtbar.

Was macht Hoffnung, was Sorgen?

Die Ergebnisse der Vorbereitung gaben bedingt Anlass für Optimismus (drei Niederlagen in den USA gegen Real, BVB und Wrexham), ihre Generalprobe gewannen die Red Devils aber wie erwähnt gegen den französischen Vizemeister Lens. Das Offensivtrio um Marcus Rashford, Antony und Alejandro Garnacho wies dabei bemerkenswerte Frühform nach - ohne dass der neue Kapitän Bruno Fernandes dem Spiel seinen Stempel aufdrücken musste.

Die Mannschaft hat ten Hags Fußball inzwischen verinnerlicht, der ehrgeizige Niederländer führt das Team mit einer fruchtbaren Mischung aus Strenge, Konsequenz und Nahbarkeit. Und wenn United am 14. August gegen Wolverhampton in die neue Saison startet, hat United im Vergleich zu so manchem Konkurrenten bereits Klarheit in Bezug auf die größten Baustellen des Kaders. Anfällig zeigte sich ten Hags Team in der Vorbereitung zwischenzeitlich besonders in der Defensive, die in der vergangenen Saison in der Premier League nur 43 Gegentore in 38 Spielen hatte hinnehmen müssen (drittbester Wert).

"Wir müssen die Messlatte höher legen", stellte ten Hag mit Blick auf die "sehr starke Konkurrenz" jüngst klar. Nicht zu viel Druck wolle er Höjlund aufbürden, mit dem aber im Theater der Träume große Hoffnungen verbunden werden. Für Atalanta schoss der dänische Nationalspieler (sechs Tore in sechs Länderspielen) in 32 Serie-A-Partien aber "nur" neun Treffer. Ein Faktor wird werden, wie schnell er sich an den Premier-League-Fußball gewöhnen kann. Sonst hängt in der siebtbesten Offensive des Vorjahres wieder alles an Rashford.

Die Prognose

Rang drei aus der Vorsaison gilt es für Manchester United wohl erst einmal zu bestätigen. Stadtrivale ManCity und das mit viel Geld verstärkte Arsenal dürften wieder vorauseilen, im Nacken haben die Red Devils Konkurrenten der Güteklasse von Newcastle United, Liverpool, vielleicht Tottenham, vielleicht gar Aston Villa. Einen Champions-League-Startplatz gilt es auch angesichts der Zusatz-Belastung in der Königsklasse abzusichern. Eine Trophäe kann United wohl wieder nur in einem Pokal-Wettbewerb holen.