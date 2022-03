Hat Bayern schon ein Angebot für Gravenberch hinterlegt?

Bayern München hat nach Medienberichten in den Niederlanden ein erstes Angebot für Ajax-Profi Ryan Gravenberch hinterlegt.

Wie "De Telegraaf" am Sonntagabend berichtete, soll der deutsche Rekordmeister schon vergangenen Mittwoch 25 Millionen Euro Ablöse für den 19-jährigen Mittelfeldspieler geboten haben, der noch bis 2023 an Ajax gebunden ist. Verhandlungen zwischen dem niederländischen Topklub und Gravenberch wiederum haben bislang zu keiner Einigung auf eine Verlängerung geführt.

Schon am vergangenen Mittwoch sei eine Bayern-Delegation in Amsterdam gewesen, um sich mit dem Technischen Direktor Gerry Hamstra zu treffen, der bei Ajax in Sachen Transferverhandlungen von Marc Overmars übernommen hat. Der deutsche Rekordmeister soll dem Medienbericht zufolge 25 Millionen Euro geboten haben, wobei sich ein Teil der Summe aus Boni rekrutieren soll.

Zum Interesse von Bayern oder anderen Klubs hielt sich Gravenberch bislang eher bedeckt: Seine Zukunftsplanung liege bei seinem Vater sowie Berater Mino Raiola. "Passiert es im Sommer, fühle ich mich dazu bereit", sagte er schon im Februar.

Das 1,90 Meter große Ajax-Eigengewächs stand am Sonntag beim 3:2-Erfolg über Erzrivale Feyenoord Rotterdam in der Startformation des Tabellenführers und kommt in der laufenden Saison bislang auf 26 Einsätze in der Eredivisie (zwei Tore) sowie acht Spiele in der Champions League.

aho