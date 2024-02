"Hat Bayern nicht gefallen": VfL feiert Sieg, der "doppelt guttut"

Der VfL Bochum hat sich zum Abschluss des 22. Spieltages der Bundesliga mit 3:2 gegen den FC Bayern durchgesetzt. Kevin Stöger verspürte "enorme Erleichterung", sein Trainer Thomas Letsch sprach über eine taktische Umstellung in der langen Unterbrechung.

Das Bochumer Ruhrstadion bleibt eine Festung. Auch im achten Heimspiel in Folge war der VfL nicht zu schlagen. Stattdessen setzte sich die Mannschaft von Thomas Letsch gegen den FC Bayern sogar mit 3:2 durch. "Hier kommt kein Gegner gerne hin", war sich Kevin Stöger im Anschluss bei DAZN sicher. "Wir haben heute extrem eklig gespielt und das hat Bayern, glaube ich, nicht gefallen."

Dabei musste der VfL zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Nach etwa zehn Minuten hatte der FCB die Kontrolle übernommen, war in Führung gegangen und sogar zur Großchance zum 2:0 gekommen, bevor die Partie aufgrund des Protests beider Fanlager gegen einen Investoreneinstieg in die DFL für rund 14 Minuten unterbrochen wurde.

Letsch reagierte auf auffälligen Musiala

In dieser Unterbrechung reagierte Letsch mit einer kleinen Veränderung der Rolle von Erhan Masovic. Der gelernte Innenverteidiger hatte für den angeschlagenen Patrick Osterhage im defensiven Mittelfeld begonnen. "Es war so, dass es Bayern auf der linken Seite mit Raphael Guerreiro und Jamal Musiala clever gemacht hat. Musiala, puh, wenn der den Ball am Fuß hat, ist er schon verdammt gut", staunte Bochums Coach. "Da hatten wir unsere Probleme, weshalb wir gesagt haben, Erhan soll ein bisschen rüberschieben." Nach der Wiederaufnahme des Spiels half der Serbe auf der Musiala-Seite mit, dem es nicht mehr gelang, das Spiel so an sich zu reißen, wie er es zuvor tat.

Stattdessen drehten die Bochumer die Partie - und kamen in der zweiten Halbzeit sogar zum 3:1. Stöger traf vom Punkt. "Es war nicht der schönste und souveränste Elfmeter", gestand der Spielmacher, "aber im Endeffekt gibt es nur zwei Arten von Elfmetern: Ein schlechter, der nicht reingeht, oder ein guter, der drin ist." Stögers Elfmeter war also ein guter, wenngleich ein wenig Glück vonnöten war. Manuel Neuer ahnte die Ecke, kam ran, konnte den Treffer aber nicht verhindern. "Ich habe lange gewartet. Ich wollte, dass er den ersten Schritt macht, den hat er nicht gemacht, deswegen musste ich mich im letzten Moment noch entscheiden."

In Unterzahl - Dayot Upamecano hatte für sein Foul, das zum Strafstoß führte, Gelb-Rot gesehen - kamen die Bayern jedoch noch einmal ran und verpassten den Ausgleich nur knapp. "Man muss ehrlich sagen, es wäre durchaus drin gewesen, dass wir noch das dritte Tor bekommen", gestand Letsch. "Dann würden wir wieder dastehen und hätten ein Spiel aus der Hand gegeben." Für die Bochumer wäre das nichts Neues. Schon dreimal gab man einen Heimsieg in der Nachspielzeit noch aus der Hand. Dass dem diesmal nicht so war, lag auch an Manuel Riemann, der "es super gemacht" hat und seine Mannschaft unter anderem gegen Leroy Sané überragend rettete.

"Der Sieg ist gar nicht so unverdient"

So durfte der VfL Saisonsieg Nummer fünf bejubeln und schob sich mit dem 3:2 auf Platz elf vor. Ein Resultat, das bei Stöger für "enorme Erleichterung" sorgte. "Wir haben gewusst, dass wir hier zuhause eventuell einen Punkt mitnehmen können, heute haben wir drei geholt. Ich glaube, ganz Bochum ist stolz auf diese Leistung, die wir hier gebracht haben und denke, der Sieg ist gar nicht so unverdient."

Thomas Letsch richtete seine Blick auch noch einmal auf die Konkurrenz aus der unteren Tabellenhälfte, wo Mainz, Union Berlin und Wolfsburg am Vortag punkten konnten. Dieser Umstand sorgte dafür, dass es "doppelt so guttat, heute drei Punkte zu holen". Wenn das dann auch noch gegen den Rekordmeister gelingt, "kann man nicht alles falsch gemacht haben", schmunzelte der Trainer.