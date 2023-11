"Hat auch medizinische Gründe": Neuer lässt DFB-Tests im November aus

Manuel Neuer wird der deutschen Nationalmannschaft in der kommenden Länderspielphase nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte der 37-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz selbst.

Am vergangenen Wochenende bestritt Manuel Neuer seinen dritten Pflichtspieleinsatz nach Verletzung - und er hielt beim 4:0 im Topspiel bei Borussia Dortmund bereits zum zweiten Mal seinen Kasten sauber. Schon jetzt werden Stimmen laut, dass der Bayern-Keeper auch zurück ins Tor der Nationalmannschaft gehört.

Dem schob Neuer allerdings vorerst selbst einen Riegel vor. Für die kommenden beiden Länderspiele der DFB-Elf gegen die Türkei am 18. November in Berlin und am 21. November in Wien gegen Österreich wird der mittlerweile 37-Jährige nicht zur Verfügung stehen. Der Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann sei aber durchaus eng.

"Natürlich stehen wir seit längerer Zeit im Austausch, Julian und ich, auch mit Andreas Kronenberg, dem Torwarttrainer. Wir haben auch nach dem Dortmund-Spiel miteinander gesprochen. Fakt ist, dass ich nicht zur Nationalmannschaft reisen werde", stellte Neuer am Dienstag auf der Spieltags-Pressekonferenz vor der Champions-League-Partie gegen Galatasaray am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) klar: "Dass ich die Zeit noch für mich brauche. Das hat natürlich auch medizinische Gründe. Das kommt jetzt noch zu früh, weil wir haben viele Spiele vor der Brust. Bis zur Weihnachtszeit steht noch einiges an."

Neuer wolle jede freie Zeit nutzen, um seine "Wunden zu pflegen und mich wirklich auf mich zu konzentrieren". Neun Pflichtspiele hat der FC Bayern vor Weihnachten noch zu bestreiten. Anschließend will Neuer offenbar auch den Fokus auf die Nationalmannschaft legen. "Wir freuen uns, dass es dann im nächsten Jahr der Fall sein wird", sagte der Weltmeister von 2014 in Bezug auf eine Rückkehr in die DFB-Elf: "Und dafür werde ich natürlich alles geben."