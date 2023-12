Hat auch ManUnited ein Auge auf Guirassy geworfen?

Serhou Guirassy (27) ist in diesem Winter per Ausstiegsklausel für unter 20 Millionen Euro zu haben - und die Gerüchte nehmen zu. Nun berichtet der "Guardian", dass Manchester United auf den Berater des Stuttgarter Torjägers zugegangen sei. Demnach würde Trainer Erik ten Hag mit Guirassy gerne die Konkurrenz für Rasmus Höjlund erhöhen. Auch Newcastle United wird ein Interesse an Guirassy nachgesagt. Die VfB-Verantwortlichen sehen aber Chancen, ihren Torjäger zumindest bis zum Saisonende halten zu können.