"Hat alles, was wir uns wünschen": Bayern verpflichtet Stuttgarts Ito

Der FC Bayern hat Hiroki Ito vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der Japaner unterschreibt bei den Münchnern einen Vierjahresvertrag und kostet eine festgeschriebene Ablöse.

Erstmals nach zehn Jahren beendete der FC Bayern München eine Saison ohne Titel. Damit sich das nicht wiederholt, feilen die Münchner am Kader für die kommende Saison. Nun wurde mit Linksfüßer Hiroki Ito ein neuer Innen- und Linksverteidiger verpflichtet. Die Bayern nutzen eine Ausstiegsklausel, die nach kicker-Informationen auf 23 Millionen Euro festgeschrieben ist, über Boni aber noch auf bis zu 28 Millionen Euro anwachsen kann.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Hiroki Ito für den FC Bayern verpflichtet haben", wird Sportvorstand Max Eberl zitiert: "Wir wollen hungrige Spieler, die neue Energie reinbringen, und Hiroki hat alles, was wir uns wünschen: Er ist ein Spieler, der Herausforderungen annimmt, sie bewältigt und kontinuierlich seinen Weg macht. Mit seinen 25 Jahren hat er schon viele Erfahrungen gesammelt und kann mit Druck umgehen, ob nun in einer Relegation oder bei der Chance auf die Champions League. Er wird sofort eine richtige Verstärkung für uns sein."

Stuttgarts Super-Transfer

Der 19-malige japanische Nationalspieler kam 2021 zu den Schwaben und spielte sich rasch ins Rampenlicht. Finanzstarke saudische Klubs wie Al-Nassr um Cristiano Ronaldo oder Al-Ahli blitzten beim 25-Jährigen ab, ebenso wenig wurde es mit Tottenham konkret.

Hiroki Ito war beim VfB Stuttgart die Zuverlässigkeit in Person. Christoph Freund

Dafür aber mit dem FC Bayern, der sich über eine Verstärkung im Defensivverbund freut. In der vergangenen Bundesliga-Saison gehörte Ito mit einem kicker-Notenschnitt von 2,94 zu den besten Abwehrspielern der Liga.

"Hiroki Ito war beim VfB Stuttgart die Zuverlässigkeit in Person: Er hat kontinuierlich Leistung auf Top-Niveau gebracht und ist so ins Blickfeld einiger internationaler Topklubs gerückt", lobt Bayern-Sportdirektor Christoph Freund: "Hiroki ist groß, aggressiv, hat einen starken linken Fuß, ein ausgezeichnetes Passspiel und ist in der Abwehr vielseitig einsetzbar, weil er auf der linken Seite wie zentral spielen kann."

Sportlich ist Itos Abschied ein harter Schlag für die Schwaben, die damit eine erste Säule nach der Vize-Meisterschaft verlieren - finanziell aber ist es ein Riesengeschäft. Der VfB hatte den schnellen und mit einer guten Spielübersicht ausgestatteten Verteidiger einst für 700.000 Euro (Ablöse plus Leihgebühr) von Jubilo Iwata geholt.

"Es ist eine große Ehre für mich, bei einem der größten Klubs der Welt spielen zu dürfen", sagt Ito in einem ersten Statement: "Auch in Japan hat der Name FC Bayern einen guten Klang."