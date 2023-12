"Hast dich gestrafft": Reinhardt setzt auf seine Spieler-Erfahrung

Während die Verantwortlichen vom VfB Lübeck im Hintergrund nach einem Nachfolger für Lukas Pfeiffer suchen, soll das Team unter Bastian Reinhardt den Anschluss halten. Dabei setzt der Interimstrainer auf Erfahrungen aus seiner aktiven Karriere.

"Ich habe es in meiner Karriere oft genug erlebt, hatte glaube ich 16 oder 17 Cheftrainer", erklärte Bastian Reinhardt auf der ersten Pressekonferenz nach der Freistellung von Lübecks Aufstiegscoach Lukas Pfeiffer.

Dementsprechend ist dem Interimscoach bewusst, welche Chancen dieser Wechsel birgt. "Es hat immer dafür gesorgt, dass du ein bis zwei Prozent locker gemacht hast und dich gestrafft hast und wusstest, ich muss mich noch mal neu zeigen", so der 48-Jährige. Neben der zusätzlichen Motivation nehme eine solche Entscheidung aus der Sicht von VfB-Sportvorstand Sebastian Harms auch etwas Druck von den Spielern.

Es wird darum gehen, als Mannschaft kompakter zu stehen. Bastian Reinhardt

Viel Zeit für taktische Veränderungen bleibt für die verbleibenden zwei Spiele hingegen nicht: Nur acht Tage liegen zwischen dem Amtsantritt und der letzten Partie vor der Winterpause. Dennoch ließ Reinhardt durchblicken, dass sein Ansatz vor allem für Stabilität in der Defensive sorgen soll - Lübeck kassierte die viertmeisten Gegentore der Liga (32). "Es wird darum gehen, als Mannschaft kompakter zu stehen, wie wir unser Tor besser und entschlossener verteidigen", erklärt der Interimstrainer.

Mehr wollte er vor dem "Highlight-Spiel" am Freitagabend in Essen (19 Uhr, LIVE! bei kicker) aber nicht verraten. Klar definiert ist hingegen seine Aufgabe: "Nach Möglichkeit" den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze halten - vier Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf den Tabellen-16. Halle, das noch ein Spiel in der Hinterhand besitzt.

Lübeck sucht einen erfahrenen Trainer

Selbst wenn Reinhardt sogar mehr als nur den Anschluss schaffen sollte und Lübeck unter seiner Leitung sechs Zähler holt, wird er anschließend wieder ins zweite Glied rücken. "Aufgrund der mangelnden Fußballlehrer-Lizenz hätten wir dann ja eine ähnliche Thematik wie zuletzt. Ich gehe davon aus, dass die Konstellation für die beiden Spiele Bestand hat und wir danach etwas anderes machen", erläutert Harms.

Reinhardt passt ohnehin nicht ins gesuchte Profil. Denn Lübeck sucht einen erfahrenen Coach, der schon "ein paar Jahre auf diesem Niveau Erfahrung gesammelt hat". Obwohl die Verantwortlichen für ihre Wahl aufgrund der Winterpause länger Zeit besitzen, wollen sie schnellstmöglich Klarheit schaffen.