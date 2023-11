Hasselmeiers Arbeit als Basis: Reutelhuber will keinen "kompletten Neustart" in Ansbach

Der nahtlose Übergang auf der Trainerbank der SpVgg Ansbach ist geglückt. In den ersten beiden Partien nach der Ära Christoph Hasselmeier, blieb sein Nachfolger Niklas Reutelhuber bislang unbesiegt. Bis jedoch erste grundlegende Veränderungen zu erkennen sind, wird es aber wohl noch eine Weile dauern.

Auftakt geglückt: Niklas Reutelhuber blieb in seinen ersten beiden Partien an Ansbachs Seitenlinie unbesiegt. SpVgg Ansbach

Reutelhubers Feuerprobe

Zwei Wochen ist er jetzt im Amt, der jüngste Regionalligatrainer Deutschlands. Niklas Reutelhuber (24) hat seine beiden Feuertaufen hinter sich. Im ersten Spiel nach dem von langer Hand geplanten Trainerwechsel gab es einen 4:3-Erfolg bei der Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth und das erste Heimspiel am letzten Samstag gegen den FC Eintracht Bamberg endete mit einer Nulldiät.

Für die Ansbacher war dies das fünfte Heimspiel in Folge ohne Niederlage und insgesamt das sechste ohne Gegentor. Für Reutelhuber ging das Unentschieden "im Endeffekt in Ordnung. Die Bamberger waren schwer zu spielen und hatten zum Schluss bei unserem Pfostentreffer auch das notwendige Quäntchen Glück." Tja, der neue Ansbacher Chefanweiser, der sein Heimdebüt mit einem sehr offensiven 3-4-3 anging, "hatte sehr viel Spaß und die Woche über wurde richtig gut trainiert". Warum denn dann der Erfolg ausblieb und nur ein Punkt heraussprang, das lag für Reutelhuber "einerseits an den sehr schwierigen Bodenverhältnissen und andererseits am sehr defensiven Gegner, der mit seiner Fünferkette einfach nur die Null halten wollte."

Reutelhuber übernimmt eine "intakte" Mannschaft

Ansonsten macht es Reutelhuber "Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten, die charakterlich sehr stark ist und eine hohe Qualität hat." Viel musste Reutelhuber nicht ändern, denn sein Vorgänger Christoph Hasselmeier übergab ihm eine intakte Mannschaft, die sehr flexibel mit mehreren Systemen spielen kann. Und so kann Reutelhuber auf Bewährtes zurückgreifen und im Endeffekt in den alten, eingefahrenen Bahnen weitermachen. Die beiden Spiele unter seiner Leitung zeigten die Ähnlichkeiten zu seinem Vorgänger in punkto Aufstellung, Spielsystem und Aus-/Einwechselmodalitäten schon deutlich auf.

Klar ist es nach zwei Spielen noch zu früh, zu urteilen und auch sehr schwer seine Vorstellungen durchzusetzen, aber Reutelhuber muss auch erst seine Linie finden. "Nachdem die letzten beiden Jahre so toll gelaufen sind, wäre es falsch, einen kompletten Neustart zu machen. Klar muss ich neue Reize setzen und es gibt Situationen im Spiel, wo wir uns verbessern müssen und werden. Und dafür werden wir die Wintervorbereitung nutzen."

Xaver-Bertsch-Sportpark auch in dieser Saison eine Festung

Fortführen will Reutelhuber auf jeden Fall die beeindruckende Heimserie der letzten Wochen. 1:0 gegen FC Augsburg II, 4:0 gegen Illertissen 3:0 gegen Aschaffenburg, 5:0 gegen Buchbach und nun das 0:0 gegen Bamberg - so lauten die Ergebnisse der letzten fünf Partien im Xaver-Bertsch-Sportpark.

Die Heimstärke fußt nicht nur auf der Zuschauerunterstützung und des Kennens der Tücken der Platzbeschaffenheit, sondern auch des gestiegenen Selbstvertrauens nach den knappen Niederlagen gegen die Spitzenteams Kickers Würzburg (0:1) und DJK Vilzing (1:3). Unter anderem unglückliche Schiedsrichterentscheidungen verhinderten bei diesen beiden Begegnungen bessere Resultate, führten aber zur Erkenntnis, dass man auf heimischen Gelände keine Mannschaft der Regionalliga Bayern fürchten muss. Und so soll der "XBS" eine uneinnehmbare Festung werden bzw bleiben, nachdem der Auswärtsfluch im letzten Auswärtsspiel bei Greuther Fürth hoffentlich zu den Akten gelegt werden konnte.