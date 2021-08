Hassan verpasst Triple-Chance - Frauen-Staffel Fünfte, Männer Sechste

Der Freitag in Tokio begann mit einer kleinen deutschen Sensation im Gehen. Das IOC zog gegen zwei Belarus-Trainer Konsequenzen. Der Splitter des Tages ...

+++ Leichtathletik: DLV-Männer Sechste über 4x100 +++

Der Sprint über 100 Meter ging bereits an Italien, und Gold-Gewinner Lamont Marcell Jacobs holte am Freitag auch mit der Staffel Platz eins. Lorenzo Patta, Jacobs, Eseosa Desalu und Filippo Tortu siegten in 37,50 Sekunden hauchdünn vor Großbritannien (37,51) und Kanada (37,70). Das deutsche Team um "Ausständler" Julian Reus/Erfurt, Joshua Hartmann/Köln, Deniz Almas/Wolfsburg und Lucas Ansah-Preprah/Hamburg wurde Sechster (38,12).

+++ Leichtathletik: DLV-Frauen Fünfte über 4x100 +++

42,12 Sekunden haben für die deutsche Sprint-Staffel zum fünften Platz im Finale gereicht. Rebekka Haase/Wetzlar, Alexandra Burghardt/Burghausen, Gina Lückenkemper/Leverkusen, Tatjana Pinto/Paderborn mussten sich den Teams aus Jamaika, den USA, Großbritannien und der Schweiz geschlagen geben. 24 Hundertstelsekunden fehlten zu Edelmetall. Jamaikas Topstar Elaine Thompson-Herah gewann ihre dritte Goldmedaille in Tokio. Mit nun fünf Olympiasiegen rückte sie auf Platz zwei unter den erfolgreichsten Leichtathletinnen vor, die Amerikanerin Allyson Felix hat sechs Goldmedaillen vorzuweisen.

+++ Volleyball: USA gegen Brasilien im Frauen-Finale +++

Im Volleyball-Turnier der Frauen gibt es nun eine Finalpaarung: Die USA und Brasilien werden sich am Sonntag (6.30 Uhr MESZ) um Gold streiten. Das US-Team gewann gegen Serbien mit 3:0, Brasilien hielt Südkorea mit dem selben Ergebnis in Schach.

+++ 1500 m: Kipyegon holt erneut Gold - Hassan verpasst Triple-Chance +++

Die Niederländerin Sifan Hassan ist bei ihrer dreifachen Gold-Mission gescheitert. Über 1500 m musste sich die 28-Jährige beim beeindruckenden Triumph der Kenianerin Faith Kipyegon mit Bronze begnügen. Über 5000 m hatte die gebürtige Äthiopierin Hassan am Montag gesiegt, am Samstag (12.45 Uhr MESZ) startet sie über 10.000 m. Kipyegon, die schon 2016 in Rio Gold geholt hatte, lief nach einer Traum-Schlussrunde in 3:53,11 Minuten einen Olympischen Rekord. Silber ging an die Britin Laura Muir.

+++ Springreiten: Deutschland zieht locker ins Finale ein +++

Nach einer taktisch cleveren Vorstellung dürfen die deutschen Springreiter weiter auf eine olympische Medaille hoffen. Die Mannschaft erreichte mit einem souveränen Auftritt das Finale am Samstag (10.00 Uhr MESZ) in Tokio. Nach drei Runden ohne Abwurf kam das Team von Bundestrainer Otto Becker am Freitag souverän als Zweiter hinter den fehlerfreien Schweden unter die besten zehn Mannschaften. Die insgesamt vier Strafpunkte wegen Zeitfehlern werden gestrichen, alle Teams starten bei null.

+++ Speerwurf: Hussong vorzeitig raus +++

Speerwerferin Christin Hussong hat eine Enttäuschung erlebt. Die 27-Jährige aus Zweibrücken verpasste im Finale den Endkampf der besten acht Athletinnen. Die Medaillen-Hoffnung schaffte nicht mehr als 59,94 Meter im ersten Versuch und wurde nur auf Platz neun geführt. Auf der Tribüne schüttelte Vater und Trainer Udo Hussong den Kopf, die Weltranglistenzweite vergoss Tränen. Die Europameisterin hat in diesem Jahr ihre Bestleistung zwar auf 69,19 Meter steigern können. Zuletzt konnte sie aber an ihre Top-Auftritte nicht mehr anknüpfen.

+++ Leichtathletik: Miller-Uibo gewinnt über 400 Meter +++

Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas hat das 400-Meter-Finale der Frauen mit einer Zeit von 48,36 Sekunden gewonnen. Silber ging an Marileidy Paulino (Dominikanische Republik, 49,20), Bronze an Allyson Felix (USA, 49,46). Die 35 Jahre alte US-Amerikanerin ist damit die erste Leichtathletin mit zehn Olympia-Medaillen. Felix, bereits vor 17 Jahren in Athen Zweite über 200 m, zog auch mit ihrem Landsmann Carl Lewis gleich. Die sechsmalige Olympiasiegerin, die am Samstag über 4x400 m eine weitere Goldchance hat, liegt nur noch hinter der finnischen Lauflegende Paavo Nurmi (zwölf Medaillen). 2018 war Felix Mutter einer Tochter geworden.



+++ Tischtennis: Deutsche Herren unterliegen China +++

Die deutschen Tischtennis-Männer haben sich ihre Gold-Hoffnung bei Olympia nicht erfüllen können und in Tokio die Silbermedaille gewonnen. Das Finale gegen China verloren Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska am Freitag als klare Außenseiter 0:3.



+++ Leichtathletik: Cheptegei siegt über 5000 Meter +++

Soeben endete der 5000-Meter-Finallauf der Männer im Olympiastadion mit einem Sieg von Joshua Cheptegei aus Uganda. Silber ging an Mohammed Ahmed (Kanada), Bronze an Paul Chelimo (USA). Der Dortmunder Mohamed Mohumed war im Vorlauf ausgeschieden.

+++ 4 x 100 Meter Staffel: Deutsche Männer im Vorlauf ausgeschieden +++

Die deutsche Männer-Staffel über 4 x 400 Meter hat den Einzug ins Finale klar verpasst. Marvin Schlegel (Chemnitz), Luke Campbell (Frankfurt), Jean Paul Bredau (Potsdam) und Manuel Sanders (Dortmund) belegten in mäßigen 3:03,62 Minuten den achten und letzten Platz im ersten Vorlauf. Das Rennen gewann das USA-Quartett, Goldmedaillengewinner von Rio 2016, in 2:57,77 Minuten.

+++ Hockey: Hollands Frauen holen Gold +++

Die Hockey-Frauen aus den Niederlanden haben ihre Dominanz unterstrichen und auch den dritten großen Titel in der Tasche. Die Welt- und Europameisterinnen setzten sich im Finale mit 3:1 (3:1) gegen Argentinien durch, für die Niederländerinnen war es der vierte Olympiasieg nach 1984, 2008 und 2012. Margot Geffen (23.) und Doppeltorschützen Caia Jacqueline Maasakker (26./29.) brachten Oranje klar nach vorn, ehe Agustina Gorzelany kurz vor der Pause verkürzte (30.). In der zweiten Hälfte konnte Argentinien nicht mehr für Spannung sorgen. Großbritannien hatte sich zuvor nach der Halbfinalniederlage gegen die Niederländerinnen (1:5) mit Bronze getröstet.

+++ Karate: Bitsch verpasst Halbfinale +++

Der EM-Dritte Noah Bitsch hat bei der Olympia-Premiere der Karateka das Halbfinale und damit eine Medaille knapp verpasst. Der 31-Jährige aus Waltershausen musste sich im Kampfsporttempel Nippon Budokan beim Kumite in der Klasse bis 75 kg nach zwei Siegen und zwei Niederlagen mit Platz drei in seiner Vorrundengruppe zufrieden geben.



+++ Fußball: Mexiko holt Bronze +++

Mexikos Fußballer haben das Spiel um Bronze gewonnen und sich zum zweiten Mal mit einer Olympia-Medaille geschmückt. Der Sieger von 2012 entschied am Freitag das Spiel um Platz drei gegen Japan mit 3:1 (2:0) für sich und nahm den Gastgebern damit die Hoffnung auf Edelmetall.

+++ Marathon: Frauen starten eine Stunde früher +++

Wegen der erwarteten Hitze in Sapporo ist der Marathon der Frauen um eine Stunde vorverlegt worden. Das Rennen am Samstag wird auf Anraten der Ärzte-Kommission des Welt-Leichtathletikverbands bereits um 6.00 Uhr (Ortszeit) gestartet, teilten die Organisatoren der Sommerspiele in Japan am Freitag mit. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Athletinnen hätten oberste Priorität. Die Teambetreuer wurden aufgefordert, alle Teilnehmerinnen über die Bedingungen zu informieren. Die Leichtathletik-Wettbewerbe im Marathon und Gehen waren extra aus der Olympia-Stadt Tokio ins nördliche Sapporo verlegt worden, weil es dort normalerweise nicht so heiß ist wie in Japans Hauptstadt. Am Samstag werden aber auch in Sapporo Temperaturen bis zu 33 Grad erwartet. Zur neuen Startzeit soll es erst 25 Grad warm sein.

+++ Bahnrad: Hinze und Friedrich ziehen ins Sprint-Achtelfinale ein +++

Zurück im Angriffsmodus: Emma Hinze. imago images/Agencia EFE

Nach der Pleite im Keirin haben Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich neuen Mut geschöpft. Im Sprint stehen beide im Achtelfinale. Emma Hinze (Cottbus) und Lea Sophie Friedrich (Dassow) haben das Achtelfinale im Sprint problemlos erreicht. Von Verunsicherung wie nach ihrem frühen Scheitern am Vortag war keine Spur mehr. Schon in der Qualifikation hatten die Olympia-Zweiten im Teamsprint Spitzenzeiten auf das Oval hingelegt. Friedrich fuhr sogar Olympischen Rekord. "Es hat mich nochmal mehr motiviert", sagte sie mit Blick auf das frühe Aus im Kampfsprint am Vortag und fügte hinzu: "Ich habe richtig Bock, morgen zu fahren. Jeder will die Medaille."

+++ 20 km Gehen: Gold geht nach Italien - Feige gibt auf +++

Die Italienerin Antonella Palmisano hat die Goldmedaille im 20 Kilometer Gehen gewonnen. Die 30-jährige WM-Dritte von 2017 setzte sich im Hitze-Rennen von Sapporo in 1:29,12 Stunden vor der Kolumbianerin Sandra Lorena Arenas (1:29,37) und Liu Hong aus China (1:29,57) durch. Nicht ins Ziel kam Saskia Feige vom SC Potsdam als einzige deutsche Teilnehmerin: Die 23 Jahre alte WM-Elfte von 2019 - 1,0-Abiturientin und Medizinstudentin an der Universität Leipzig - beendete den Wettkampf vorzeitig.

+++ Wasserspringen: Barthel im Halbfinale - Eikermann raus +++

Wasserspringer Timo Barthel hat das Halbfinale vom Turm erreicht. Barthel erhielt für seine sechs Sprünge am Freitag in Tokio 395,70 Punkte. Das reichte für den 13. Platz. Der zweite deutsche Starter, der erst 16 Jahre alte Jaden Eikermann, schied dagegen im Vorkampf aus. Das Halbfinale findet in der Nacht zum Samstag, das Finale am Samstagmorgen um 8 Uhr (MESZ) statt.

+++ Kanu: Medaillen-Hoffnungen bleiben erhalten +++

Die Kajak-Vierer der Damen und Herren über die 500 m, der Canadier-Zweiter der Damen ebenfalls über die 500 m sowie die beiden deutschen C1-Starter über die 1000 m schafften am Freitag in Tokio jeweils den Halbfinaleinzug - Olympiasieger Sebastian Brendel hatte dabei indes überraschende Probleme.

+++ Hockey: Britinnen erkämpfen sich gegen Indien Bronze +++

In einer abwechslungsrechen Partie um die Bronzemedaille gewann Großbritannien gegen Indien mit 4:3. Die Britinnen führten zunächst mit 2:0, ehe die Inderinnen die Partie noch in der ersten Hälfte mit drei schnellen Treffern zunächst drehten. Doch in der zweiten Hälfte drehten die Britinnen den Spieß letztlich zu ihren Gunsten um.

+++ Karate: Smorguner scheitert im Kata +++

Der ehemalige Vizeweltmeister Ilja Smorguner ist bei der Karate-Premiere bereits in der Vorrunde im Kata ausgeschieden. Der 37-Jährige kam am Freitagmorgen in der Gruppe A auf den vierten Rang und verpasste so die zweite Runde knapp. Am Tag zuvor war auch Jasmin Jüttner (Frankfurt) im Kata am Finaleinzug gescheitert.

+++ Beachvolleyball: US-Duo Klineman/Ross holt Gold +++

Freuten sich über Gold im Beachvolleyball: April Ross (li.) und Alix Klineman. Getty Images

Die US-Beachvolleyballerinnen Alix Klineman und April Ross haben die Goldmedaille gewonnen. Die Weltranglistenfünften, die im Viertelfinale Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch (Hamburg) ausgeschaltet hatten, setzten sich im Finale im Shiokaze Park mit 2:0 (21:15, 21:16) gegen die Weltranglisten-17. Mariafe Artacho Del Solar/Taliqua Clancy aus Australien durch.



Dadurch komplettierte Ross ihren olympischen Medaillensatz. Die 39-Jährige hatte 2012 mit Partnerin Jennifer Kessy Silber in London und 2016 in Rio mit Kerri Walsh Bronze geholt. Für die USA war es insgesamt bereits das siebte Gold im Beachvolleyball.

+++ IOC: Isinbaeva will Vorsitz der Athletenkommission +++

Die russische Olympiasiegerin Yelena Isinbaeva will Vorsitzende der Athletenkommission des IOC werden. Nach einem Bericht von "Inside the Games" hat die frühere Weltklasse-Stabhochspringerin ihre Bewerbung fristgerecht eingereicht. Die 39-Jährige werde gegen die Finnin Emma Terho (39) um die Nachfolge von Kirsty Coventry an der Spitze der Athletenkommission antreten. Die frühere Schwimmerin Coventry war bei den Spielen in London 2012 ins IOC gewählt worden, die Amtszeit der Sportministerin Zimbabwes läuft ab.



Isinbayevas Bewerbung um den Vorsitz der IOC-Athletenkommission - und den damit verbundenen Platz im IOC-Vorstand - dürfte polarisieren. Die Russin war 2016 in Rio de Janeiro in die IOC-Athletenkommission gewählt worden, obwohl sie an den Spielen nicht hatte teilnehmen dürfen. Denn die russischen Leichtathleten waren wegen des Staatsdoping-Skandals gesperrt worden. Insgesamt 23 Mitglieder hatten 2016 gegen ihren IOC-Beitritt gestimmt.

+++ 50 km Gehen: Hilbert überrascht mit Silber +++

Ungläubiger Blick: Geher Jonathan Hilbert kam als Zweiter ins Ziel. Getty Images

50-Kilometer-Geher Jonathan Hilbert hat im über 800 km nördlich von Tokio gelegenen Sapporo mit Silber für eine Sensation gesorgt. Der 26-Jährige von der LG Ohra Energie zeigte am Freitag in Sapporo als Zweiter eine taktisch hervorragende Vorstellung.

+++ Schwache deutsche Teams: Peters fordert Analyse +++

Der ehemalige Hockey-Bundestrainer und Fußballfunktionär Bernhard Peters hat nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Mannschaften bei den Olympischen Spielen in Tokio "eine analytische Aufarbeitung" gefordert. "Ich habe in allen Spielsportarten im technischen, im taktisch, kreativen und kognitiven Bereich Mängel gesehen, auch bei der Körperlichkeit und den Willenseigenschaften waren andere Länder stärker", sagte der Peters in der ARD.

+++ IOC entzieht Belarus-Trainern die Akkreditierung +++

Das IOC hat im Zusammenhang mit dem Fall der Sprinterin Kristina Timanovskaya zwei belarussischen Leichtathletik-Trainern die Olympia-Akkreditierung entzogen. Das habe eine am Mittwoch eingesetzte Disziplinarkommission entschieden, teilte das IOC am Freitag in Tokio über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die provisorische Maßnahme sei im Interesse des Wohls der belarussischen Sportler ergriffen worden, die sich noch in der Olympia-Stadt befinden.



Die Trainer Artur Shimak und Yuri Maisevitsch haben den Angaben zufolge das olympische Dorf umgehend verlassen, nachdem sie dazu aufgefordert wurden. Die beiden Funktionäre sollen Timanowskaja in Tokio mitgeteilt haben, dass sie wegen kritischer Äußerungen in den Sozialen Medien vorzeitig in ihre Heimat zurückkehren müsse.

+++ Boxen: Inderin Borgohai erhält Straße zu ihrem Dorf +++

Die indische Olympia-Boxerin Lovlina Borgohai erhält nach dem Gewinn der Bronzemedaille in Tokio eine richtige Straße zu ihrem abgelegenen Dorf im Nordosten des Landes. Ein Abgeordneter der regionalen gesetzgebenden Versammlung hatte dazu die Initiative übernommen, wie er kürzlich mitteilte. "Lovlina ist eine Inspiration für all die vielen Mädchen von so kleinen Distrikten", sagte er laut der Zeitung "India Today".



In Indien gibt es verglichen mit reicheren Staaten wenig Sportförderung, besonders abseits der beliebten Sportarten Kricket oder Rugby. Viele junge Menschen können wegen Mangelernährung und Armut keine Karriere im Leistungssport machen.



