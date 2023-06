Hass und Hetze: FIFA legt "besorgniserregende" Zahlen vor

Mit erschreckenden Zahlen lässt die FIFA aufhorchen. Bei der WM in Katar gab es über 300.000 Beiträge in den sozialen Medien, die gesperrt werden mussten. Ein Spiel bei der WM fiel dabei besonders negativ auf.

Wenige Tage nach einem Treffen zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und dem Brasilianer Vinicius Junior, der während seiner Einsätze für Real Madrid in dieser Saison Ziel mehrerer schockierender rassistischer Vorfälle war, veröffentlichte die FIFA ihrerseits einen Bericht über Hass und Hetze im Internet.

Der Social Media Protection Service (SMPS) der FIFA bot während der WM in Katar Spielern, Trainern und Offiziellen durch verschiedene Instrumente wie etwa eine Künstliche Intelligenz einen umfassenden Schutz vor Missbrauch in sozialen Medien.

Aus dem Bericht des Weltverbandes geht hervor, dass über 20 Millionen Posts und Kommentare von Facebook, Instagram, TikTok, Twitter und YouTube durch KI gescannt wurden. 19.636 Posts davon wurden als beleidigend, diskriminierend oder bedrohlich eingestuft und direkt an die jeweiligen Plattformen gemeldet. Zusätzliche 286.895 Kommentare wurden automatisiert vor der Öffentlichkeit verborgen und nicht freigeschaltet.

Viertelfinale als trauriger Höhepunkt

Das Viertelfinale zwischen England und Frankreich (1:2) führte demnach zu den meisten Missbrauchsfällen. Insgesamt seien 74 Prozent der registrierten Beleidigungen während des Turniers aus Europa und Südamerika gekommen. Zudem seien mehr als 300 Personen identifiziert und deren Personalien an die Mitgliedsverbände und Justizbehörden weitergegeben worden.

"Diskriminierung ist ein krimineller Akt. Mit Hilfe dieses Tools identifizieren wir die Täter und zeigen sie bei den Behörden an, damit sie für ihre Taten bestraft werden", kommentierte FIFA-Präsident Gianni Infantino den Bericht. "Wir erwarten auch von den Social-Media-Plattformen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen und uns im Kampf gegen alle Formen von Diskriminierung unterstützen."

"Eine eindringliche Mahnung für alle"

David Aganzo, Präsident der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro, ergänzte: "Die Zahlen und Erkenntnisse in diesem Bericht kommen nicht überraschend, sind aber dennoch sehr besorgniserregend. Sie sind eine eindringliche Mahnung für alle, die an unserem Spiel beteiligt sind, und sie müssen dazu führen, dass Präventionsmaßnahmen und Lösungen für Spieler angeboten werden, die zunehmend mit dieser Art von Missbrauch konfrontiert sind."

SMPS auch bei der Frauen-WM

Wie die FIFA zudem am Sonntag bekannt gab, will sie den Spielerinnen bei der bevorstehenden Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) denselben Schutz wie den Männern bei der zurückliegenden WM gewähren. Die Kosten für den SMPS wird der Weltverband übernehmen.