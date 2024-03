Hasenhüttl: "Ich habe den Hunger wieder verspürt"

Zurück in der Liga, und auch ein bisschen zurück im persönlichen Glück, wie es scheint: Der neue VfL-Trainer präsentierte sich bei seiner Vorstellung voller Tatendrang ...

Aus der flüchtigen Bekanntschaft wurde eine innige Beziehung. "Im Trainingslager in Seefeld haben wir uns zufällig getroffen", verriet Sebastian Schindzielorz, Sportdirektor des VfL Wolfsburg, von der ersten Begegnung mit Ralph Hasenhüttl im vergangenen Sommer. "Ralph war in der Nähe und hat beim Training zugeschaut. Klar, dass man sich da auch über Fußball unterhält."

Seit Sonntag ist der 56-Jährige nun neuer Trainer und Nachfolger des freigestellten Niko Kovac bei den Niedersachsen, bei denen sich für ihn nach einer Auszeit von gut 16 Monaten ein Kreis schließt und er zurück zu jenem Glück finden will, das er schon einmal verspürte. "Der Bundesliga hatte ich damals zu verdanken, den Sprung in die Premier League zu schaffen", so der Österreicher. 2018 war das, als er nach seinen Erstligajahren in Deutschland beim FC Ingolstadt 04 und bei RB Leipzig beim FC Southampton anheuerte. Jetzt komme es zu einer "Revival-Tour" in einer "Liga, die ich immer verfolgt habe, sehr gut kenne und als extrem stark einschätze".

Kontakt am Samstag intensiviert

Glaubt man Schindzielorz, so wurde der ständige lose Kontakt zu Hasenhüttl erst am Samstagabend, nach der Wolfsburger 1:3-Heimpleite gegen Augsburg, intensiviert und umgesetzt. "Wir haben kurzfristig die Situation, dass wir viel zu lange auf einen Sieg warten. Wir müssen wieder eine Grundeuphorie, Optimismus und den Glauben an Siege hereinbekommen, eine Einheit bilden", so der VfL-Funktionär über die vollzogene Personalie. Mittel- und langfristig ist der neue Trainer als eine Art Entwicklungshelfer gedacht, der auf junge Spieler setzt und sie weiterbringt. "Wenn wir auf Ralphs Weg gucken, haben wir dafür genau den richtigen Mann gefunden."

Hasenhüttl fängt quasi von vorne an. Es gibt vorerst noch kein neues Trainerteam, auch keine Spieler im Kader, die er von vorherigen Stationen bereits kennt. Doch der Wille ist da, nach einer Phase, in der er untergetaucht sei und das Leben abseits der Öffentlichkeit genossen habe, wieder voll einzusteigen. "Ich hatte genug Zeit, mich zu erholen. Ich habe den Hunger wieder verspürt und nicht lange gezögert, Wolfsburg zuzusagen."

Hasenhüttl: "Gewisse Qualität erarbeiten"

Viele Gespräche seien nun zu führen, vorerst mit jenen Akteuren, die derzeit nicht auf Länderspielreisen sind. Ziele nennt der gebürtige Grazer nicht konkret. Minimalaufgabe sei es, die geforderten Siege zu erreichen und sich in der Liga zu stabilisieren. Das Wort Abstiegskampf nahm er nicht in den Mund.

"Lasst uns eine gewisse Qualität erarbeiten, dann werden wir sehen, wie weit wir kommen. Wir wollen uns auch wieder den Respekt einholen, den wir brauchen. Das geht nur über Ergebnisse und eine lebendige Art zu spielen." Ob er sich zur neuen Saison mit Wünschen zum Personal für den Fußball nach seinen Vorstellungen melden wird, bleibt offen. "Wir werden bis zum Saisonende schauen, was der Kader kann und was er nicht kann, um gegebenenfalls reagieren zu können."