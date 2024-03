Hasenhüttl holt seinen Sohn ins Trainerteam des VfL

Erst am Vortag hatte Patrick Hasenhüttl seine Karriere als aktiver Fußballer beim Halleschen FC beendet. Tags darauf wurde er beim VfL Wolfsburg schon zum Co-Trainer von Vater Ralph ernannt.

Familiär: Ralph Hasenhüttl wird in Wolfsburg künftig von seinem Sohn Patrick unterstützt. IMAGO/Jan Huebner

Viel los derzeit in der Familie Hasenhüttl. Erst am Sonntag war Ralph Hasenhüttl kurz nach der Entlassung von Niko Kovac als neuer Trainer des VfL Wolfsburg vorgestellt worden. Am Montag gab schließlich Sohnemann Patrick das Ende seiner aktiven Fußballerkarriere im Alter von nur 26 Jahren bekannt.

Er beende "aus gesundheitlichen Gründen seine aktive Fußballkarriere", hieß es in einer knappen Stellungnahme vom Halleschen FC. Jetzt ist ihm ganz schnell der Weg zurück ins Fußballgeschäft gelungen.

Vom FC Southampton kommt Fleming

Denn am Dienstag hieß es in einer kurzen Mitteilung des VfL Wolfsburg: "Als Co-Trainer des neuen Chefcoachs Ralph Hasenhüttl fungieren künftig Craig Fleming und Patrick Hasenhüttl." Mit Fleming hatte Hasenhüttl während seiner Zeit beim FC Southampton zusammengearbeitet.

Der 52-Jährige war nicht nur sieben Jahre im Trainerteam der Saints tätig, sondern auch unter anderem als Spieler bei Norwich City und Oldham Athletic. Dagegen dürfte die Personalie von Patrick Hasenhüttl, der erst im Sommer nach Halle gewechselt war, einen Tag nach seinem Karriereende doch überrascht haben.

Zudem soll das Trainerteam zunächst von Rainer Widmayer unterstützt werden. Der 56-Jährige war erst im September von der SpVgg Greuther Fürth zum VfL gewechselt und fungiert als Schnittstelle zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profibereich.