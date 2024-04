Hasebe kündigt Karriereende an - und will bei der Eintracht bleiben

Der fünftälteste Feldspieler der Bundesligageschichte hört im Sommer auf. Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt hat am Mittwoch angekündigt, mit 40 Jahren zurückzutreten. Er soll der SGE aber erhalten bleiben.

Als er 2014 im Alter von 30 Jahren zu Eintracht Frankfurt wechselte, konnte Makoto Hasebe nicht ahnen, dass die mit Abstand längste Station seiner Profikarriere vor ihm liegen sollte. Jetzt, knapp zehn Jahre später, geht sie zu Ende. Der 40 Jahre alte Japaner kündigte am Mittwoch an, im Sommer zurückzutreten.

"Nach 22 Jahren als Fußballprofi ist es nun an der Zeit für mich, meine aktive Karriere zu beenden. Ich habe mir diese Entscheidung gut überlegt und halte es nun für den richtigen Zeitpunkt", sagte Hasebe. "Ich blicke mit Stolz darauf, was ich in all den Jahren erleben und erreichen konnte. Vor allem die Zeit bei Eintracht Frankfurt war von zahlreichen unvergesslichen Momenten geprägt, die ich nie vergessen werde. Ich habe mich hier von Anfang an wohlgefühlt und Frankfurt ist zu meiner zweiten Heimat geworden."

Zum Thema Die Zeit scheint stillzustehen: Phänomen Hasebe wird 40

Dort soll der 114-malige Nationalspieler auch über den Sommer hinaus bleiben. Die Hessen wollen ihm eine Trainerfunktion innerhalb des Klubs geben. "Ab Sommer freue ich mich auf meine neue Aufgabe bei der Eintracht", sagt der Routinier.

Am Wochenende stand er wieder in der Startelf

Hasebe war seinerzeit als Mittelfeldspieler vom 1. FC Nürnberg an den Main gekommen und erarbeitete sich in Frankfurt primär als Innenverteidiger Kultstatus. 2018 gewann er mit der SGE den DFB-Pokal, 2022 folgte der Europa-League-Triumph. Zu seinen aktuell 383 Bundesligaspielen, davon die ersten 135 für den VfL Wolfsburg inklusive Deutscher Meisterschaft 2009, können nun maximal noch fünf hinzukommen.

Am vergangenen Wochenende stand er beim 0:3 in Stuttgart mal wieder in der Startelf - im Alter von 40 Jahren und 86 Tagen. Damit ist Hasebe der fünftälteste Feldspieler der Bundesliga-Geschichte. Den vierten Platz von Manfred Burgsmüller (40 Jahre, 141 Tage) wird Hasebe in der verbleibenden Zeit nicht mehr angreifen können.

"Makoto kann auf eine Karriere als Vorzeigeprofi zurückblicken, er war stets ein großes Vorbild für viele Spieler. Seine professionelle Einstellung und Lebensweise haben dafür gesorgt, dass er auch noch im Alter von 40 Jahren auf hohem Niveau Fußball spielen kann", sagt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. "Seine Entscheidung, die aktive Karriere nach der Saison zu beenden, verdient Respekt. Makoto hat Großes für Eintracht Frankfurt geleistet. Wir freuen uns, dass er unserem Verein erhalten bleibt, um seine langjährige Erfahrung an unsere Nachwuchsspieler weiterzugeben."

Am 18. Mai, dem letzten Spieltag zu Hause gegen RB Leipzig, darf sich Hasebe auf eine warme Verabschiedung gefasst machen.