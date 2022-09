Hasan 'Hasoo' Eker und Schalke beenden Zusammenarbeit

Zur kommenden Spielzeit wird Hasan 'Hasoo' Eker nicht mehr für den FC Schalke 04 spielen. Das verkündeten sowohl Spieler als auch Klub.

Ab der Spielzeit 2022/2023 nicht mehr in Königsblau: Hasan Eker. FIFA via Getty Images

Nach rund elf Monaten beenden der FC Schalke 04 und Hasan 'Hasoo' Eker ihre Zusammenarbeit. Der Vertrag des FIFA-Profis ende laut seines Twitter-Beitrags zum 30. September und werde nicht verlängert.

In einer kurzen Mitteilung bedankte sich sowohl der Spieler für das zurückliegende Jahr, als auch der Verein selbst. Für die kommende Spielzeit ist Eker noch auf der Suche nach einem neuen Klub.

Auf internationaler Ebene erfolgreicher

Mit den Knappen belegte er in der Saison 2021/2022 in der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship den achten Rang. Lediglich sein Vereinskollege Julius 'Juli' Kühle konnte die königsblauen Farben über die VBL-Open im Grand Final vertreten. Dort schied er jedoch in Runde eins gegen Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos aus.

Beim FIFAe Club World Cup lief es für S04 dagegen besser. Kühle und Eker erreichten zunächst mühelos die K.-o.-Runde, kämpften sich dort gegen NEO ins Viertelfinale. Dort war allerdings Schluss.