Hartmut Mayerhoffer: "Das kann schon eine ganz böse Rutsche werden"

Am Sonntag trat der HC Erlangen beim Tabellenführer in Berlin an. Trotz zwischenzeitlichem Acht-Tore-Rückstand, gab der HC nicht auf und kämpfte sich mehrfach auf vier Tore heran. Am Ende müssen sich die Gäste aber mit 32:39 (15:20) geschlagen geben.

Hartmut Mayerhoffer und sein Team mussten sich am Sonntag in Berlin mit 32:39 (15:20) geschlagen geben. picture alliance / Eibner-Pressefoto