"Hartes Brett": Knüpft Bayreuth gegen Meppen an den Achtungserfolg an?

Auf die SpVgg Bayreuth wartet ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf. Gegen Meppen wollen die Oberfranken die Vorkommnisse dieser Woche vergessen machen.

Dass mit der SpVgg Bayreuth in dieser Saison weiterhin zu rechnen ist, haben die Oberfranken am vergangenen Wochenende in Dresden eindrucksvoll bewiesen. "Wenn man nach vier Niederlagen am Stück in Dresden gewinnt, spricht das für uns als Mannschaft", blickte Coach Thomas Kleine am Mittwoch stolz zurück auf das, was seine Elf beim Aufstiegsfavoriten aus Sachsen geleistet hat.

Das 2:1 bei Dynamo soll der "Altstadt" Auftrieb geben. "Wir sind die Mannschaft, die dieses Jahr schon von allen mehrfach komplett abgeschrieben wurde", weiß Kleine um die Mentalität seines Kollektivs. Der ehemalige Profi ist sich aber ebenfalls bewusst, wie der Erfolg einzuordnen ist. Abheben werde man demnach freilich nicht in Bayreuth, zu prekär ist die Lage im Abstiegskampf.

Auch Meppen beweist Moral

Einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt kann die Spielvereinigung am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den direkten Konkurrenten aus Meppen machen. Das aktuelle Schlusslicht atmete jüngst ebenfalls auf, gegen Aue drehten die Emsländer einen zweimaligen Rückstand am Ende in ein 3:2. Deswegen und auch wegen des Hinspiels erwartet Kleine "ein Spiel auf Augenhöhe".

Meppen zeichnet sich, ähnlich wie Bayreuth, über die Kampfstärke aus - oder wie Kleine die kommende Aufgabe beschreibt: "Ein ganz, ganz hartes Brett."

Kleine spricht über Weber

Sowohl die Partie am Freitag als auch die kommenden Spiele gehen die Oberfranken ohne Felix Weber an - der Verteidiger soll an einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Rahmen des Eishockey Play-down-Spiels zwischen Bayreuth und Crimmitschau beteiligt gewesen sein und wurde daraufhin suspendiert.

"Wir werden alles, was zu dieser Situation dazugehört, aufarbeiten und zeitnah eine Entscheidung treffen, wie wir weiter fortfahren werden", äußerte sich Kleine zu der Thematik, die das Sportliche in den letzten Tagen in den Hintergrund rücken ließ.

Neben Felix werden wohl auch Tobias Weber und Stefan Maderer krankheitsbedingt gegen Meppen ausfallen, während Nicolas Andermatt wieder ins Training eingestiegen ist und eine Option darstellt.