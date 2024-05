Harter Sprint: Milan ringt Merlier und Groves nieder

Am Mittwoch kamen beim Giro mal wieder die Sprinter zum Zug. In einem harten Finale setzte sich Jonathan Milan durch. Tadej Pogacar erlebte einen ruhigen Tag, ein Toptalent stieg aus.

Bereits vor dem Start der 11. Etappe über 207 Kilometer von Foiano di Val Fortore nach Francavilla al Mare hatte der 107. Giro d'Italia und die Radsport-Fans in Italien den nächsten prominenten Ausfall zu beklagen: Der fünftplatzierte Cian Uijtdebroeks vom Team Visma-Lease a Bike trat krankheitsbedingt nicht mehr an. Um den erst 21 Jahre jungen Belgier hatte es im Winter ein Transferposse mit seinem ehemaligen Team Bora-hansgrohe gegeben. Die niederländische Equipe machte schließlich das Rennen um das Toptalent, musste aber eine Ablöse entrichten.

Damit hatte das Team Visma-Lease a Bike einen weiteren Ausfall zu beklagen. Uijtdebroeks ist nach Routinier Robert Gesink, Christophe Laporte und Topsprinter Olav Kooij bereits der vierte Fahrer, der der Mannschaft in Italien wegbricht. Zunächst war von den Verlusten aber nur wenig zu sehen - im Gegenteil. Denn nur kurz nach dem Start machten sich Edoardo Affini und Tim Van Dijke auf die Flucht, womöglich eine Trotzreaktion.

Zu dem Duo gesellte sich noch Thomas Champion (Cofidis), das Trio fuhr zwischenzeitlich mehr als drei Minuten vor dem Hauptfeld. Allerdings schrumpfte der Vorsprung schnell wieder zusammen, die drei Ausreißer wurden vom Peloton an der langen Leine gehalten. Über eine lange Distanz hinweg pendelte der Vorsprung bei ruhigem Rennverlauf bei rund 45 Sekunden.

Da die Strecke entlang der Adriaküste aber fast durchgehend flach verlief, hatten die Führenden eigentlich nur wenig Chancen auf den Sieg. Und so kam es dann auch. Bei noch gut 30 zu fahrenden Kilometern war ihre Moral gebrochen, vor dem letzten Zwischensprint nahmen alle drei das Tempo raus und die Beine hoch.

In der Folgezeit ließen die Sprinterteams keine weiteren Attacken mehr zu, geschlossen ging es auf die Zielgerade. Und im Zielsprint hatte mit Jonathan Milan (Lidl-Trek) der Führende der Punktewertung in einem harten Finale die Nase vorn. Der Italiener feierte in 4:23,18 Stunden seinen zweiten Tagessieg und verwies Tim Merlier (Soudal-QuickStep) und Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) auf die Plätze. Der Belgier Merlier und der Brite Groves sind auch in der Punktewertung die härtesten Verfolger Milans - wenn auch in umgekehrter Reihenfolge.

Bester deutscher Fahrer war Phil Bauhaus auf Rang neun, angesichts der gesundheitlichen Probleme des Bahrain-victorious-Profis in den letzten Tagen eine tolle Leistung.

Weiter geht es bereits am Donnerstag mit einer 193 Kilometer langen Etappe von Martinsicuro nach Fano. Auf klassikerähnlichem Profil fehlen die langen Anstiege, es sind aber jede Menge giftiger kleiner Hügel zu bezwingen. Ausreißergruppen dürften sich große Chancen auf den Tagessieg ausrechnen.

11. Etappe Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare (207 km)

1. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek 4:23:18 Std.; 2. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step + 0 Sek.; 3. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck; 4. Giovanni Lonardi (Italien) - Team Polti; 5. Laurence Pithie (Neuseeland) - Groupama-FDJ; 6. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 7. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe; 8. Fernando Gaviria Rendon (Kolumbien) - Movistar Team; 9. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious; 10. Stanislaw Aniolkowski (Polen) - Cofidis ... ... 22. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 53. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 66. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 73. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team; 79. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; 90. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 55; 132. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 3:03 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 11. Etappe

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 41:09:26 Std.; 2. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Bora-hansgrohe + 2:40 Min.; 3. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 2:56; 4. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale + 3:39; 5. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 4:27; 6. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich + 4:57; 7. Lorenzo Fortunato (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 5:19; 8. Filippo Zana (Italien) - Team Jayco AlUla + 5:23; 9. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 5:28; 10. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 5:52 ... ... 18. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 13:58; 26. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 27:45; 47. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 55:22; 52. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 1:00:52 Std.; 53. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 1:01:18; 112. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 2:06:22; 140. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 2:28:02; 150. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 2:36:11