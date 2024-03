Harter Kampf um den DHB-Pokal beim Haushahn Final4

Beim Haushahn Final4 an diesem Wochenende duellieren sich vier Clubs mit reichlich Pokalerfahrung in der Porsche-Arena in Stuttgart um den DHB-Pokal der Frauen. Bietigheim, Metzingen, Oldenburg und Thüringen wollen das Finalwochenende zu ihrem Erfolgserlebnis machen und am Sonntagabend die begehrte Trophäe in den Himmel recken.

Julia Behnke: "Jede Spielerin träumt von Titeln." IMAGO/Eibner