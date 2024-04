"Harter Fight" im Unterfranken-Derby: Aubstadt verlangt Würzburg alles ab

Nach 25 ungeschlagenen Ligapartien wäre es am Dienstagabend beinahe soweit gewesen. Im Nachholspiel des 22. Spieltages schnupperte der TSV Aubstadt lange am Derbysieg gegen die Würzburger Kickers. In der Schlussphase kam die Qualität des Ligaprimus schließlich aber doch noch zur Entfaltung.

In einem intensiven Duell trennten sich die Würzburger Kickers und der TSV Aubstadt mit 1:1 IMAGO/HMB-Media