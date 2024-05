Hartenstein überzeugt: Knicks drehen Spiel zwei gegen die Pacers

Die New York Knicks haben auch ihr zweites Heimspiel in den Conference Semifinals im Osten für sich entschieden und die Indiana Pacers mit 130:121 geschlagen. Jalen Brunson verpasste einen Großteil des ersten Durchgangs, führte seine Mannschaft in den zweiten 24 Minuten aber zum Sieg.

Dank sportlicher Schwerstarbeit von Isaiah Hartenstein und einer erneut starken Leistung von Jalen Brunson haben die New York Knicks auch Spiel zwei in der NBA-Playoff-Serie gegen die Indiana Pacers gewonnen. Hartenstein verbuchte in 39 Minuten Spielzeit beim 130:121 am Mittwochabend ein Double-Double aus 14 Punkten und 12 Rebounds und näherte sich gar einem Triple-Double an. Acht Assists verbuchte der Center aus Niedersachsen. Hartenstein musste so lange spielen, weil Ersatzmann Mitchell Robinson mit einer Spurnggelenkverletzung ausfällt.

Auch Brunson fehlte für einen Teil des Spiels. Der Knicks-Star verletzte sich bereits im ersten Viertel am Fuß und kehrte erst zum dritten Abschnitt zurück, in den seine Mannschaft mit einem 63:73-Rückstand ging. In letztlich 32 Minuten verpasste er zwar ein fünftes Spiel in Serie mit mindestens 40 Punkten, beendete die Partie aber dennoch mit 29 Zählern und führte sein Team in den entscheidenden Phasen an. "Er ist ein großartiger Anführer. Die Jungs haben alle Respekt dafür, wenn ein Kerl bereit ist alles zu geben, was er hat. Das sagt viel aus über ihn", lobte Knicks-Trainer Tom Thibodeau seinen Point Guard.

Haliburtons 34 Punkte zu wenig

Indianas bester Scorer, Point Guard Tyrese Haliburton (34 Punkte, 9 Assists, 6 Rebounds, 3 Steals) brachte die Pacers viereinhalb Minuten vor dem Ende noch einmal mit einem Floater auf zwei Zähler ran. Diesen konterte Donte DiVinczeno (28 Punkte) allerdings mit einem Dreier. Weil Pascal Siakam (14 Punkte, 9 Rebounds) daraufhin gleich zwei Freiwürfe liegenließ, bekamen die Knicks die große Chance, die Gäste auf Abstand zu halten, nutzten diese und ließen in der Schlussphase nichts mehr anbrennen.

Damit fehlen den Knicks nur noch zwei Siege zum Einzug in die Conference Finals. Zunächst geht es aber für zwei Spiele nach Indiana: Spiel drei und vier der Serie werden am Freitag und Sonntag ausgetragen.