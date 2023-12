Hartenstein mit neuem Karrierebestwert - Clippers laufen heiß

Für Daniel Theis läuft es mit den Los Angeles Clippers weiter richtig gut. Auch Dennis Schröder holt mit Toronto einen Sieg. Isaiah Hartenstein unterstreicht mit einem neuen Karrierebestwert seine Bewerbung für einen Platz in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft.

Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat mit den Los Angeles Clippers auch gegen sein Ex-Team Indiana Pacers gewonnen und die längste Siegesserie der NBA ausgebaut. Das 151:127 am Montagabend war der achte Erfolg in den vergangenen acht Partien für die Clippers. Theis war einen Monat vor der Partie von den Pacers zu den Clippers gewechselt und hat in dieser Zeit nur drei Spiele verloren. Gegen seine ehemaligen Kollegen kam der 31-Jährige in 22 Minuten auf vier Punkte und neun Rebounds sowie zwei Blocks. James Harden erzielte 21 seiner 35 Punkte für die Clippers im Schlussviertel.

Theis' Kumpel Dennis Schröder verbuchte mit den Toronto Raptors unterdessen ein 114:99 gegen die Charlotte Hornets, die ohne Miles Bridges und weitere drei Stammspieler elf Punkte Vorsprung aus der Hand gaben. Die Raptors gewannen das Schlussviertel 35:18. Bridges durfte wegen seiner Vorstrafen nicht nach Kanada einreisen. Er ist derzeit wegen häuslicher Gewalt auf Bewährung.

Für die Dallas Mavericks reichte die nächste herausragende Leistung von Luka Doncic erneut nicht zum Sieg. Gegen Titelverteidiger Denver Nuggets unterlagen die Mavericks 104:130, obwohl der Slowene auf 38 Punkte und 11 Rebounds kam und Nikola Jokic mit lediglich acht Zählern einen für seine Verhältnisse schwachen Abend für die Nuggets hatte.

Hartensteins 17, James' 109

Ihre Play-off-Ambitionen unterstrichen die New York Knicks mit Isaiah Hartenstein: Beim 114:109 bei den Los Angeles Lakers verpasste der 25-Jährige mit neun Punkten und 17 Rebounds nur knapp ein Double-Double, stellte aber einen neuen Karrierebestwert auf. Zuvor hatte er es in der NBA bislang zweimal auf 16 Rebounds geschafft. Hartenstein nutzte also seine Chance, nachdem sich Big Man Jericho Sims schon früh im Spiel den Knöchel verstaucht hatte, und kam auf 39 Minuten Spielzeit.

Beste Werfer bei den Knicks waren Jalen Brunson (29) und Julius Randle (27). Topscorer bei den Lakers war Anthony Davis (32), während LeBron James mit 25 Zählern, elf Assists und elf Rebounds sein 109. Triple-Double eintütete.

Hartenstein würde gerne in der Nationalmannschaft spielen

Hartenstein hatte zuletzt sein Interesse an der deutschen Basketball-Nationalmannschaft deutlich gemacht, rechnet aber nicht mit einer Nominierung für den Olympia-Kader. "In der Zukunft will ich auf jeden Fall spielen. Wenn ich eingeladen werde und fit bin, dann werde ich auf jeden Fall spielen. Aber die machen jetzt einen guten Job, da kann man sich auch nicht beschweren. Die haben jetzt Gold geholt und wollen wahrscheinlich auch wieder mit demselben Team auftreten", hatte der 25-jährige Center gesagt. "Für Olympia werde ich, denke ich, auf keinen Fall eingeladen." Kontakt mit Bundestrainer Gordon Herbert habe er zuletzt vor der WM gehabt. Er hege keinen Groll wegen seiner Nichtberücksichtigung, sagte Hartenstein, der die gleiche Position spielt wie Theis.