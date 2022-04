Hartenstein gewinnt mit den Clippers viertes Spiel in Serie

Die Los Angeles Clippers um Nationalspieler Isaiah Hartenstein bleiben kurz vor Beginn der Play-off-Qualifikation in der NBA auf Erfolgskurs. Ein überragender Joel Embiid führte die Philadelphia 76ers zu einem Sieg gegen die Indiana Pacers.

Am Samstag gewannen die Clippers durch ein 117:98 (59:45) über die Sacramento Kings ihr viertes Spiel nacheinander.

Die Clippers eröffneten die Partie mit einem 9:0-Lauf, lagen nach dem ersten Viertel mit 15 Zählern vorn und behaupteten über den restlichen Spielverlauf eine komfortable Führung. Hartenstein streute von der Bank zehn Punkte, sechs Rebounds sowie drei Assists ein und traf in der dritten Partie in Serie zwei Dreier. Paul George war mit 23 Punkten, zwölf Assist und acht Rebounds bester Mann auf dem Court.

Die Clippers werden die Hauptrunde als Achter beenden und sich im sogenannten Play-In-Turnier erst noch ein Play-off-Ticket sichern müssen.

Embiid setzt Saison-Bestmarke

Joel Embiid führte die Philadelphia 76ers zu einem 133:120 (66:54) gegen die Indiana Pacers. Der Superstar erzielte 41 Punkte, 20 Rebounds und zeigte sich mit 14 getroffenen Würfen bei 17 Versuchen treffsicher aus dem Feld. Zum ersten Mal in dieser NBA-Saison übertraf ein Spieler die Marke von 40 Zählern und 20 Rebounds in einer Partie. Mit derzeit 30,6 Punkten pro Spiel wird Embiid sehr wahrscheinlich die reguläre Saison als Topscorer beenden.

Kleber bei klarem Mavs-Sieg nur Zuschauer

Die Dallas Mavericks haben ohne den deutschen Nationalspieler Maximilian Kleber ihre vorletzte Pflichtaufgabe gegen die Portland Trail Blazers gemeistert. Kleber konnte seinem Team beim klaren 128:78-Sieg aufgrund einer Knöchelverletzung nur zusehen. Bei noch einem ausstehenden Spiel belegen die Texaner in der Western Conference den vierten Rang und sind bereits für die Play-offs qualifiziert.

Die Milwaukee Bucks haben unterdessen ihren Anspruch auf Platz zwei in der Eastern Conference vor den Boston Celtics rund um Nationalspieler Daniel Theis untermauert. Nach dem 131:101-Sieg gegen die Detroit Pistons haben Topstar Giannis Antetokounmpo und Kollegen in ihrem letzten Spiel am Sonntag gegen Cleveland die Chance, ihre Position hinter den führenden Miami Heat zu sichern.

West-Schlusslicht Houston Rockets verlor ohne den weiterhin verletzten Dennis Schröder mit 115:117 knapp gegen die Toronto Raptors.

