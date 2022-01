Hartenstein feiert Comebacksieg mit den Clippers

Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den Los Angeles Clippers bei den Philadelphia 76ers eine eindrucksvolle Aufholjagd hingelegt. Die Wagner-Brüder und Orlando kassierten bei den Lakers die nächste Niederlage. Beim Topspiel im Osten setzte sich Titelverteidiger Milwaukee Bucks gegen die Chicago Bulls durch.

Trotz eines 24-Punkte-Rückstandes gewannen die Clippers bei den Philadelphia 76ers mit 102:101, der 23-jährige Hartenstein kam in 15:32 Minuten auf zehn Zähler.



Die Clippers lagen im dritten Viertel 44:68 hinten, kamen dann aber zurück. Erst 1:30 Minuten vor Schluss holte sich das Team um Topscorer Reggie Jackson (19 Punkte) die Führung und gab sie nicht mehr her.

Orlando kassiert nächste Niederlage

Die Brüder Franz und Moritz Wagner haben sich den Los Angeles Lakers geschlagen geben müssen. Durch das 105:116 (62:54) kassierten die Orlando Magic ihre vierte Niederlage nacheinander und bleiben in der NBA das schlechteste Team.

Dabei lag Orlando zur Halbzeit noch mit acht Zählern Differenz in Führung. Doch im dritten Viertel wurden die Lakers ihrer Favoritenrolle gerecht, gewannen den Durchgang mit 31:16 und drehten die Partie. LeBron James führte die Lakers mit 29 Punkten an. Bei den Magic kam Franz Wagner auf 15 Zähler, Moritz Wagner blieb in fünf Minuten ohne Punkte.



Auch Nationalspieler Dennis Schröder verlor mit seinem Team. Die Boston Celtics zogen mit 105:109 (58:54) gegen die Portland Trail Blazers den Kürzeren. Starter Schröder machte neun Punkte und traf nur einen von fünf Dreierversuchen.

Erster Buzzer-Beater für Curry

Stephen Curry führte die Golden State Warriors zu einem 105:103 (43:54)-Heimerfolg über die Houston Rockets. In allerletzter Sekunde traf Curry zum Sieg für die Warriors, laut ESPN war es für den Superstar der erste spielentscheidende Wurf mit der Schlusssirene in seiner Karriere. Beim Gegner aus Texas kam Daniel Theis nicht zum Einsatz.

Bucks gewinnen Topspiel

Beim Topspiel im Osten setzte sich Titelverteidiger Milwaukee Bucks mit 94:90 gegen die Chicago Bulls durch. Der Meister konnte sich auf Superstar Giannis Antetokounmpo (30 Punkte) verlassen, bei den Bulls trumpfte erneut DeMar DeRozan auf (35).