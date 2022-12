Hartenbach: "Ich verliebe mich noch in Spieler, die unrealistisch erscheinen"

Sportdirektor Klemens Hartenbach (58) verrät Details über die Freiburger Transferarbeit, spricht über Macken, Partner Saier, die Weiterentwicklung des SC und die größte Aufgabe des Vereins.

Zwölf Tage Andalusien mit seiner Frau. Dieser Urlaub Ende November ist der erste in dieser Länge für Klemens Hartenbach, seit er neben seinem Job als Chefscout im April 2013 mit Jochen Saier die sportliche Leitung der Freiburger Profis übernommen hat. In Spanien will er Wanderungen und Museumsbesuche dem WM-Fußball öfter vorziehen. Auch das Telefon könnte er aus sportlicher Sicht erstmals für zwei, drei Tage ausschalten. "Ein tolles Gefühl", sagt Hartenbach.

Die historisch erfolgreiche Lage beim SC, der als Bundesligazweiter und Top-16-Mitglied in Europa League und DFB-Pokal überwintert, hat viel mit der Sommertransferarbeit von Sportdirektor Hartenbach und Sportvorstand Saier zu tun. Matthias Ginter (Gladbach, ablösefrei), Michael Gregoritsch (Augsburg, im Tausch mit Ermedin Demirovic) und Ritsu Doan (Eindhoven, 8 Mio.) sind absolute Leistungsträger. Daniel-Kofi Kyereh (St. Pauli, 4,5 Mio.), anfangs und zuletzt verletzt, war auch Stammkraft über Wochen, U-20-Nationalspieler Merlin Röhl (Ingolstadt, 2,9 Mio.) wird wie geplant bei der U 23 in der 3. Liga herangeführt.

Warum funktioniert das Sportchef-Duo so gut? Was steckt hinter dem Erfolg des Vereins, der wie kein Zweiter für Ruhe und Kontinuität steht? Hartenbach, ein außergewöhnlicher Typ im größtenteils oberflächlichen Profizirkus, gewährt im Gespräch tiefe Einblicke und erklärt, warum er sich immer noch zuerst an der Abstiegszone orientiert.

Sie sind an Spieltagen teilweise immer noch unterwegs, um Spieler zu sichten. Wenn Sie im Stadion waren: Wie viele zweite Hälften haben Sie in dieser Saison gesehen, Herr Hartenbach?

Es waren drei, jeweils in der Europa League. In der Bundesliga habe ich, bei den Heimspielen, bei denen ich im Stadion war, keine gesehen, auch nicht die gegen Union Berlin. Das war dann aber eher Aberglaube, weil ich sonst nicht sitzen bleibe. Bei 4:0 zur Pause und Überzahl hätte schon viel zusammenkommen müssen. Das hätte ich wohl gut ausgehalten.

Dann packt mich eine solche Anspannung, dann muss ich im Büro auf- und ablaufen und das Radio so laut machen, dass ich keine Jubelgeräusche höre. Klemens Hartenbach

Warum halten Sie es generell nicht gut aus und was tun Sie stattdessen?

Es ist den Nerven geschuldet. Ich tue mich leichter, bei einem 0:2-Rückstand mal sitzen zu bleiben als bei einer knappen Führung oder einem Unentschieden. Dann packt mich eine solche Anspannung, dann muss ich im Büro auf- und ablaufen und das Radio so laut machen, dass ich keine Jubelgeräusche höre. Ich muss mich richtig abschotten, es kann auch sein, dass ich mir ein anderes Spiel im Fernsehen anschaue.

Stellen Sie sich einen Wecker oder erlöst Sie jemand nach Abpfiff?

Die letzten zehn Minuten eines Spiels stehe ich dann am Spielfeldrand beim Spielertunnel. Das mache ich immer, egal, wie es steht. Auch ein Ritual.

Was passiert dort mit Ihnen, wenn es Spitz auf Knopf steht?

Das halte ich aus, weil mir die Nähe das Gefühl gibt, ein bisschen Einfluss zu haben. Ich kann mich bewegen und denke dann nur noch von Szene zu Szene, gehe im Kopf die nächste Spieleröffnung durch. Dann läuft es zack-zack ab, nach außen bin ich aber ruhig. Mich auf eine ganze Halbzeit einzustellen, fällt mir einfach schwer. Die zweiten 45 Minuten schaue ich mir später auf Video an.

Hielten Sie es in der Europa League aus, weil es die Kür ist?

Exakt, in der Liga geht es gefühlt um alles. Das andere haben wir uns dazuverdient, da können wir eigentlich nur gewinnen. Das kriege ich von der Anspannung her besser hin.

Der SC Freiburg überwintert in der Europa League. IMAGO/Eibner

Der SC ist in der Liga weit weg von Existenzgefährdung. Bleiben Sie nach Erreichen der 40 Punkte sitzen?

(lacht) Ich weiß es nicht. Vielleicht macht es irgendwann generell klick und ich kriege es hin. Ich ertappe mich noch dabei, dass ich zuerst schaue, wie beispielsweise im Moment Stuttgart, Hertha oder Bochum gespielt haben. Vielleicht ist es blöd, aber es läuft automatisch so.

"Unsere Jungs lächeln in der Kabine, wenn sie vor oder nach dem Spiel meine Anspannung spüren"

Sie sind sich sicher bewusst, dass Sie dafür von außen belächelt werden.

Ich weiß, aber es ist mir völlig egal. Ich bin so und mache das nicht wegen künstlichem Understatement. Unsere Jungs lächeln in der Kabine auch, wenn sie vor oder nach dem Spiel meine Anspannung spüren. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ich uns nichts zutraue. Es ist das Wissen, woher wir kommen.

Was meinen Sie damit?

Ich lag im Dreisamstadion am drittletzten Spieltag 2018 in der zweiten Halbzeit gegen Köln im Physio-Raum auf dem Boden und habe durch ein schmales Fenster nur die Beine der Spieler gesehen. Wir haben 2:0 geführt, dann macht Bittencourt zwei Tore und Pizarro hat eine tausendprozentige Chance für den FC, bevor Lucas Höler kurz vor Abpfiff das 3:2 schießt. Wenn wir das Spiel verloren hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit abzusteigen nicht gering gewesen. Das will ich möglichst nicht mehr erleben. Deshalb bin ich noch so fokussiert darauf, nach unten zu schauen. Je größer der Abstand zu Platz 16 ist, desto beruhigter bin ich. Es kann einfach sehr schnell gehen.

Derzeit sind es 16 Punkte Vorsprung.

Wenn der Abstand irgendwann so groß wird, dass ein komplettes Abrutschen utopisch wird, höre ich auch mal auf davon zu sprechen. Auch wenn wir inzwischen einen echt breiten Kader haben, müssen in der Vorbereitung nur mal zwei, drei spezielle Leistungsträger ausfallen, und schon hast du Probleme.

Gefühlt hat das Pendel in Sachen Spielglück schon auch ein paarmal in unsere Richtung ausgeschlagen. Klemens Hartenbach

Der SC ist Zweiter mit 30 Punkten.

Das ist toll, aber gefühlt hat das Pendel in Sachen Spielglück schon auch ein paarmal in unsere Richtung ausgeschlagen. Trotzdem hat die Mannschaft natürlich eine hohe Anzahl an Halbzeiten sehr gut gestaltet. Ich bin total stolz, weil sie ein bisschen wie ein Uhrwerk funktioniert hat. Vielleicht ist das die Weiterentwicklung.

Eine neue Form von Konstanz?

Ja, dabei verliert sie nicht die Ruhe, egal, ob sie in Rückstand liegt oder in Überzahl spielt. Genauso stolz bin ich auf die Trainer und die medizinische Abteilung, wie sie es geschafft haben, dass die Jungs immer auch physisch an die Kante gehen konnten.

"Ich hatte ein Loch erwartet"

Dabei war die Ausgangslage tückisch. Durch Platz 6 und die Pokalfinalteilnahme lag die Messlatte hoch, hinzu kam die Enttäuschung über die Niederlage gegen Leipzig im Elferschießen.

Inzwischen nicht mehr, aber anfangs tat die Finalniederlage mit größer werdendem zeitlichem Abstand immer mehr weh. Direkt danach waren wir alle von dem ganzen Erlebnis ergriffen, was der Verein, die Mannschaft und die vielen Freiburger Fans in Berlin ausgestrahlt haben. Im August, September habe ich öfter mal gedacht, wir waren doch in Überzahl, was ist uns da entgangen! Da war ich gespannt, wie es nach all den Sympathien, die uns rund ums Finale entgegenschlugen, den Spielern, die das Ganze mittragen sollen, gelingt, damit umzugehen. Gerade mit Blick auf die zusätzlichen Spiele in der Europa League hatte ich ein Loch erwartet - aber es kam einfach nicht. Dass wir anhaltend an die starke vorige Saison anknüpfen konnten, ist die größte Leistung und für mich sehr bewundernswert.

Das bisherige Ausbleiben des Lochs hat viel mit den Sommertransfers zu tun. Dreieinhalb Volltreffer bei vier etablierten Profis. Haben Sie mit dieser Quote gerechnet, gerade in einer eingespielten Mannschaft?

Jeder Transfer hat seine Geschichte.

Zumindest für Heimkehrer Ginter gab es eine klare Planstelle, weil Nico Schlotterbeck für 20 plus mögliche 5 Boni-Millionen nach Dortmund ging.

Genau, da war nur die Frage, ob er es nach einem nicht so tollen Jahr wieder hinkriegt, in Topform zu spielen. Das hat er beeindruckend geschafft und sogar noch eins draufgepackt. Aus Gladbacher Zeiten habe ich Bilder im Kopf, als er nach Duellen mit Stürmern liegen blieb oder behandelt werden musste. Jetzt spielt er fast mit einem Auge, er steht einfach da und steckt ein. Wir hatten uns diese Leistungen von Matze erhofft. Toll, dass es so gekommen ist.

Matthias Ginter kehrte zum SC Freiburg zurück. Mit Erfolg. IMAGO/Sportfoto Rudel

"Es hätte auch ein Bumerang zurückfliegen können"

Zuvor hatte der SC noch nie einen deutschen A-Nationalspieler verpflichten können, wobei der Heimat-Faktor für Ginter eine Rolle gespielt hat.

Ja, aber er hat es sich damit nicht leicht gemacht, wie viele vielleicht denken. Der Druck war und ist nicht gering, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Es hätte auch ein Bumerang zurückfliegen können, nach dem Motto, jetzt geht er nach Hause und macht es sich schön gemütlich. Die Transferquote muss man insgesamt aber auch richtig einordnen.

Wie denn?

Jetzt kriegen wir auf die Schulter geklopft, aber es war ja nicht so, dass nur wir wussten, was Ginter, Doan, Gregoritsch und Kyereh können.

Das waren keine versteckten Perlen, wie Sie sie schon oft gefunden haben. Steht es sinnbildlich für den Fortschritt, dass nun drei WM-Fahrer und ein weiterer Nationalspieler kamen?

Ja, aber es hat bei allen viel Kraft gekostet. Bei Ritsu hat es sich ausgezahlt, dass ich mit ihm schon 2021 zusammensaß, als er noch in Bielefeld war. In dieser Transferphase war es die Kunst, die Spieler für unsere Idee zu begeistern und emotional zu packen. Der Europacup hat da nicht geschadet, und bei der Umsetzung haben natürlich die Einnahmen für Nico Schlotterbeck geholfen.

Wie genau packen Sie die Jungs? Zu Doan nach Eindhoven sind Sie komplett gereist, also mit Streich und Saier. Zu dritt sechs Stunden im Auto?

Es waren nur eineinhalb Stunden, weil wir es am Tag vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen gemacht haben.

Das war der 34. Spieltag, als die Champions-League-Qualifikation noch möglich war. Da hatte Streich den Kopf frei für einen solchen Ausflug?

Das ging, aber nicht in jedem Fall.

Vor einem Abstiegsfinale hätte er es nicht gemacht.

Eher nicht. Er würde sich auch kein American-Football-Spiel in einem anderen Stadion anschauen. Über Termine am Tag vor dem Spiel freut er sich zwar nicht, in dieser Situation mussten wir einfach hinfahren.

Das schießt uns im Gespräch aus dem Bauch heraus. Sie kennen ja den Trainer. Klemens Hartenbach

Wer ist gefahren?

Ich, wir haben Musik gehört und ein bisschen geredet. Wir haben uns vorher keine Strategien überlegt, wer zum Beispiel welche Rolle einnimmt oder wer was sagt. Das schießt uns im Gespräch aus dem Bauch heraus. Sie kennen ja den Trainer.

Ritsu Doan kam von der PSV Eindhoven zum Sport-Club. IMAGO/Beautiful Sports

Kam Doan allein zum Gespräch?

Nein, er hatte seinen Berater und noch zwei Vertraute dabei. Es war ein total nettes Gespräch. Wir haben nicht nur über Fußball gesprochen. Er wusste ja, dass wir im Jahr vorher schon großes Interesse hatten. Wir sind zurückgefahren und hatten ein gutes Gefühl, obwohl wir uns manchmal hinterher fragen, ob wir dem Spieler überhaupt deutlich gemacht haben, dass wir ihn wollen.

Das müssen Sie bitte erklären.

Wir erzählen viele Dinge …

… in denen sich der Spieler noch verbessern sollte?

Ja, wir malen ihm die Freiburg-Welt nicht unbedingt so, wenn die Sonne scheint, sondern eher, wenn es regnet. Wir wollen dem Spieler alles dargelegt haben, wie es sein könnte, wenn es nicht so toll läuft.

Mussten Sie sich in Zeiten der Handy-Fotografie eigentlich verkleiden?

Nein, das wär's noch (lacht). Mich kennt ja eh keiner. Bei Christian ist es ein bisschen gefährlicher, aber da sucht man sich Orte aus, die nicht so frequentiert sind.

Sprechen Sie mit jedem Profi zu dritt?

Grundsätzlich schon. Die Erstgespräche führe meistens ich, im zweiten Schritt versuchen wir dann Jochen und Christian mit an den Tisch zu kriegen. Wenn es zeitlich mal gar nicht geht, bleibt die Videokonferenz als Option. Wir bevorzugen aber klar das persönliche Gespräch.

Das in der Regel eher am Standort des potenziell neuen Klubs stattfindet. Hat der Besuch bei Doan eine besondere Wertschätzung dokumentiert?

Auch. Wir haben gespürt, dass er das zu schätzen wusste. Es hat aber auch einfach logistisch am besten gepasst.

Wie war es bei den anderen?

Mit Kofi hatte ich zunächst ein Videogespräch, und dann kam er nach Freiburg. Merlin (Röhl, Anm. d. Red.) kam auch recht zeitnah nach dem ersten Telefonat. Gregerl (Gregoritsch stand 2017 kurz vor einem Wechsel zum SC, Anm. d. Red.) und Matze waren uns persönlich ja nicht unbekannt, deshalb ging das relativ unkompliziert.

Selbst Ginter und Gregoritsch können sich noch weiterentwickeln

Was ist der SC-Trumpf im Gespräch?

Inzwischen kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass wir ein Klub sind, der Spieler in ihrer Entwicklung von Punkt A nach vorne zu Punkt B bringt. Da gibt es zwar keine Garantie, aber wir haben es zuletzt sehr oft bewiesen und können eine solche Reise anbieten, mit allen Steinen, die es womöglich aus dem Weg zu räumen gilt. Selbst Ginter und Gregoritsch können sich persönlich und sportlich noch weiterentwickeln.

Wie loten Sie aus, ob sich ein Treffen lohnt?

Ich bin ökonomischer geworden, wir treffen uns nicht mehr mit Spielern, wo es finanziell nach Chancenlosigkeit aussieht. Obwohl ich mich ab und an immer noch in Spieler verliebe, die vom Finanziellen her unrealistisch für uns erscheinen. Ich denke dann: Das muss doch klappen, der muss doch auf Geld verzichten und den sportlichen Wert erkennen.

Die Reichweite ist durch die jüngsten Erfolge gestiegen.

Ja, aber die Spieler und ihre Berater verlangen deshalb nicht weniger. Sie wissen ja auch um die Einnahmen.

Früher hätte der SC das Wetteifern um Ginter, Doan, Kyereh oder Gregoritsch wohl verloren. Spüren Sie Genugtuung?

Mein Barometer liegt noch weit im roten Bereich der Enttäuschung, wie oft wir uns über Jahre die Nase angerannt haben. Daher war es reine Freude, dass es geklappt hat, wobei ich zumindest eine kleine Verschiebung zu unseren Gunsten wahrnehme.

Über Streich, schon zu Spielerzeiten Ihr Freund und Mitbewohner, ist einiges bekannt. Warum funktioniert es mit Ihnen und Saier als Duo so gut?

Wie Jochen die Position des Sportvorstands mit ihren unzähligen verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen ausfüllt, ist bewundernswert. Ich könnte diesen Job auf keinen Fall. Er ist immer aufgeräumt, sachlich und uneitel, obwohl er im Herzen Fußballer durch und durch ist und am liebsten mit der 10 auf dem Rücken noch mitkicken würde. Ich hoffe, er würde Ähnliches über mich sagen - ihn zeichnet jedenfalls eine sehr große Empathie aus. Wenn man sich mag, seit Jahren kennt und sich abseits des Beruflichen auch nicht spinnefeind ist, ist es einfach auf allen Ebenen ein total tolles Miteinander.

Wenn ich die Zahlen handschriftlich nicht mehr rechnen kann, muss Jochen mit dem Taschenrechner ran. Klemens Hartenbach

Wann greift er in einem Transferprozess mit ein?

Das ist seit Jahren auf Basis von größtem Vertrauen total eingespielt. Ich bereite die meisten Personalien vor, auch mit ersten Gesprächen, da lässt er mir freie Hand. Wenn sich die Ideen und Vorgespräche konkretisieren, begleiten wir den Prozess gemeinsam. Gegen Ende übernimmt dann meist Jochen komplett. Wenn ich die Zahlen handschriftlich nicht mehr rechnen kann, muss Jochen mit dem Taschenrechner ran (lacht).

Die Aufteilung sieht auch vor, dass sich Saier meist um die Abgänge kümmert. Als etwa Benfica-Legende Rui Costa einflog, um Luca Waldschmidt zu verpflichten, führte er die Verhandlungen.

So ein Abend liegt mir nicht unbedingt. Ob mit Rui Costa, in DFL-Tagungen, in Spieler-, Berater- oder Mitarbeitergesprächen, ob Gremienarbeit, der Austausch mit Fangruppierungen oder als Vorstand des Fördervereins der Fußballschule - er bearbeitet die ganze Palette und kann sich auf jedem Parkett gut bewegen. So sind doch die Zehner (lacht). Ich habe ihn aber nie aktiv spielen sehen.

Also ist er als früherer Verbandsliga- und US-College-Kicker nicht in Ihrer Scoutingdatenbank?

Nein (lacht). Aber ich kann mir genau vorstellen, wie er gespielt hat. Er hat sich sicher nicht zu wenig gefreut, wenn er mal einen Beinschuss verteilen konnte. Unterm Strich haben wir beide großen Respekt vor dem, was der andere macht und leistet.

Sie beide haben es mit Streich und Co. geschafft, einige finanzkräftigere Konkurrenten zu überholen.

Es ist vielleicht mein persönliches Problem, aber ich sehe die aktuelle Bilanz immer noch als totalen Ausreißer. Ich traue dem Frieden noch nicht. Aber nicht wegen unserer Mannschaft, sondern weil ich viele andere Teams sehe und denke, wenn da und dort der Knoten aufgeht, werden wir bald eingeholt. Wie zuletzt Wolfsburg. Gladbach gewann vor der Pause gegen Dortmund. Wer soll die guten Frankfurter aufhalten? Über Leipzig, wo wir klar verloren haben, rede ich gar nicht. Wenn alle ihr Potenzial ausschöpfen, wo können wir dann stehen? Diese Frage ist für mich zentral.

Es ist fast ausgeschlossen, dass alle 18 Teams ihr Potenzial voll ausschöpfen. Derzeit können Sie dem Etikett Spitzenteam schlecht widersprechen.

Ich finde uns ja auch gut, andere aber eben auch. Ich finde es auch unglaublich, was wir für einen Kader jetzt haben. Dabei ist mir ein Aspekt aber ganz wichtig.

Welcher?

Um meine Denkweise zu erläutern, müssten wir mal in Gedanken sieben Jahre in die Zukunft blicken.

"Eigene Talente aus- und andere junge Spieler weiterzubilden ist das Wichtigste"

Gerne.

Angenommen, wir qualifizieren uns in diesem Zeitraum noch dreimal für den Europacup, aber nur mit Spielern, die nicht aus unserer Nachwuchsabteilung kommen. Im anderen Szenario würden wir siebenmal in Serie Zwölfter werden, hätten aber immer vier, fünf Spieler mit SC-Vergangenheit auf dem Platz. Ich würde immer die zweite Variante wählen. Das sind wir, diese Identität, eigene Talente aus- und andere junge Spieler weiterzubilden ist das Wichtigste. Deshalb ist mir auch die Entwicklung der zweiten Mannschaft so wichtig. Ich will kein Ausschlagsverein sein, der einmal nach oben schießt, weil externe Transfers funktionieren, und im nächsten Jahr wieder tief im Abstiegskampf steckt. Am liebsten wäre mir natürlich, wir könnten beide Szenarien im positiven Sinne realisieren.

Die Chancen stehen gut. Das Gerüst mit den erfahrenen Eigengewächsen Christian Günter und Nicolas Höfler und wieder Ginter steht sehr stabil.

Richtig. Schön, dass die Neuen so eingeschlagen haben. Aber wenn der frühere Fußballschüler Kevin Schade, Lucas Höler und Roland Sallai, die auch schon einige Jahre da sind, nicht ausgefallen wären, hätten Gregerl, Ritsu und Kofi vielleicht nicht so viele Spiele gemacht. Das hatten wir alles mit den Jungs vorher angesprochen. Trotz der starken Leistungen unserer neuen Jungs würde unsere Mannschaft ohne die langjährigen Säulen wie ein Kartenhaus einstürzen. Auch Nils Petersen, obwohl er nicht mehr so viel spielt, gehört zu den tragenden Säulen. Zudem gehören zu unserer Mischung unbedingt die eigenen Talente, wie derzeit Schade, Yannik Keitel, Kiliann Sildillia, Noah Weißhaupt und Noah Atubolu und als Nächstes Robert Wagner, der schon herangeführt wird. Das muss der Kreislauf des SC Freiburg sein, um dann auch immer mal wieder solche Transfers wie vergangenen Sommer realisieren zu können.

Streich betont, dass ihn angesichts des Erfolgs und des großen Vereinswachstums vor allem umtreibt: Was bleibt auf der Strecke und wie können wir bei uns bleiben? Was meinen Sie?

Das Sportliche ist das eine, aber es wird die größte Aufgabe des Klubs in den nächsten fünf Jahren sein, das ganze SC-Konstrukt so zu steuern, dass alle auf dem Schiff bleiben. Wir hatten am Tag nach dem Union-Spiel unser jährliches Mitarbeiterfest. Es hat im Europa-Park stattgefunden. Aber wir finden inzwischen auch wenige andere Locations, um gut 250 Menschen unterzubringen. Vor einigen Jahren kannte ich noch die meisten Mitarbeiter mit Namen, jetzt weiß ich manchmal im neuen Stadion nicht, ob ich gerade jemanden von einer externen Firma im Gang treffe oder jemanden aus dem Verein. Deshalb sind für mich auch solche Zusammenkünfte, ob im ganz großen Kreis oder in kleineren Gruppen, immens wichtig.

"Es war immer unsere große Stärke, gemeinsam unterwegs zu sein"

Andererseits ist jetzt die vorher auf verschiedene Winkel im Dreisamstadion verteilte Geschäftsstelle komplett in der Haupttribüne untergebracht.

Es ist wichtig, in unserem neuen, riesigen Komplex Begegnungsstätten zu pflegen, damit der ITler noch den Sportdirektor treffen kann, um sich auch mal privat auszutauschen. Es müssen sich weiterhin alle mitgenommen fühlen, und es ist ein schmaler Grat beim Personal. Wenn du dich an einer Stelle nicht breiter aufstellst, kommt das bisherige Team vielleicht an die Kante oder darüber hinaus. Mal eben zehn neue Menschen im Verein müssen hingegen mit viel Emotionen mit auf die Reise genommen werden. Es war immer unsere große Stärke, gemeinsam unterwegs zu sein. Das wird immer schwieriger, je größer man wird. Das dennoch zu schaffen, liegt mir neben dem Sportlichen sehr am Herzen. Das gilt auch für die steigende Mitgliederzahl von bald 50 000, weil da natürlich auch Leute auf die Erfolgswelle der letzten zwei Jahre aufgesprungen sind, die schwere Zeiten noch gar nicht kennen. Wie ist die Stimmung, sollten wir dreimal Zwölfter werden? Das alles sind Herausforderungen für uns in nächster Zeit. Das Tolle daran ist, dass wir die Zukunft jetzt gemeinsam gestalten können.