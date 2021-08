Hartel wechselt zum FC St. Pauli und soll "eine wichtige Rolle spielen"

Hamburg statt Bielefeld: Marcel Hartel spielt in der kommenden Saison wieder in der 2. Bundesliga und trägt ab sofort das Trikot des FC St. Pauli.

Die Verpflichtung gaben die Kiez-Kicker am späten Dienstagnachmittag bekannt. "Mit Marcel Hartel bekommen wir einen flexiblen und laufstarken Mittelfeldspieler dazu, der offensiv denkt und in unserem System auf mehreren Positionen einsetzbar ist", wird Sportchef Andreas Bornemann in der Vollzugsmeldung des Zweitliga-Vierten zitiert. Cheftrainer Timo Schultz ergänzt: "Es war klar, dass wir noch Verstärkung für unser Mittelfeld gesucht haben. Darum sind wir froh, mit Marcel Hartel einen Spieler dazuzubekommen, der die Liga sehr gut kennt und uns mit seinen spielerischen Fähigkeiten sofort verstärken kann."

Aufstiege mit Bielefeld und Union

Hartel, der beim 1. FC Köln ausgebildet worden ist, lief 87-mal in der 2. Bundesliga für Union Berlin und Arminia Bielefeld auf. Mit beiden Klubs schafft er 2019 (Union) und 2020 (Arminia) den Bundesliga-Aufstieg. "Er war ein wichtiger Bestandteil der Berliner und Bielefelder Mannschaften und kann dank seiner Erfahrung auch bei uns eine wichtige Rolle spielen", erhofft sich Bornemann viel vom Neuzugang, der vor allem bei der Arminia mit 13 Vorlagen maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga hatte. Dort lief Hartel 22-mal für den DSC auf, hinzu kommen acht Einsätze im Oberhaus im Kölner Trikot.

Seinen neuen Arbeitsgeber beschreibt Hartel als "Verein mit Ambitionen". Fans, Stadion und Stadt seien "überragend". Wie lange sein neuer Vertrag gültig ist, gab der Verein nicht bekannt. Auch über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.