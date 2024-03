Hartel sieht einen "Flow", Hürzeler ein Team "auf dem Zahnfleisch"

Die jüngsten beiden Auftritte gegen Hertha BSC und in Nürnberg (jeweils 2:0) waren die Besten des FC St. Pauli in diesem Kalenderjahr. Dennoch fürchten die Protagonisten durch die Länderspielpause keinen Bruch, sondern haben diese regelrecht herbeigesehnt.

"Wir sind wieder in einem Flow", sagt Marcel Hartel. Das klingt in erster Linie wie ein Widerspruch zu der folgenden Aussage des Topscorers: "Es tut jetzt aber auch gut, dass eine Pause ist, weil wir runterfahren und wieder auf 100 Prozent kommen können."

Denn bei 100 Prozent war der Spitzenreiter in den zurückliegenden Wochen vor allem in personeller, aber auch in körperlicher Hinsicht nicht: Oladapo Afolayan und Eric Smith waren im Krankenstand, werden in knapp zwei Wochen, wenn es gegen den SC Paderborn weiter geht, zurück erwartet, Karol Mets und Philipp Treu hatten sich bereits in Nürnberg durchgebissen. Der Innenverteidiger hatte sich in der Vorwoche gegen die Berliner das Knie überstreckt, die Bilder der Szene hatten Schlimmstes befürchten lassen. Nachdem die Untersuchungen keine strukturelle Verletzung ergab, hatte der Este jedoch Tag für Tag gegen den Schmerz angearbeitet und sich am Samstag in Mittelfranken startklar gemeldet, während Außenverteidiger Treu unter der Trainingswoche erkältungsbedingt kaum trainiert hatte, wegen der Sperre von Manolis Sailakas aber unverzichtbar war.

Pause "kommt genau zum richtigen Zeitpunkt"

Fabian Hürzeler ist deshalb froh über das Break mitten im Flow. "Es tut uns gut, weil wir jetzt zuletzt auf dem Zahnfleisch unterwegs waren." Auch Johannes Eggestein erklärt: "Man könnte meinen, dass die Pause jetzt schade ist, weil wir gerade wieder richtig gut drin sind, aber wir haben den einen oder anderen angeschlagenen Spieler, von daher kommt sie genau zum richtigen Zeitpunkt."

"Es herrscht eine Mentalität des Willens"

Dass der Personalnotstand keine Auswirkungen auf die Ergebnisse hatte, führt der Trainer auf den Charakter der Mannschaft zurück. "Es herrscht eine Mentalität des Willens, sich nichts anmerken zu lassen und durch alle Situationen durchzugehen", lobt Hürzeler.

Nach der Länderspielpause dürfte der Kader wieder komplett sein. Abwehr-Chef Smith etwa hatte schon vor Nürnberg wieder das Training aufgenommen, angesichts seiner Vorgeschichte mit den Adduktoren aber wollte der Coach kein Risiko eingehen - auch, weil er weiß, dass seine Mannschaft selbst ersatzgeschwächt funktioniert.

