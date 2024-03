Hartel: Neue Rolle - neuer Vertrag?

Die angespannte Personallage am Sonntag hat Marcel Hartel eine veränderte Positionierung beschert. Der 28-Jährige traf gegen den SC Paderborn auch auf Linksaußen, und mit dem 2:1-Erfolg machte der FC St. Pauli den nächsten großen Schritt Richtung Bundesliga.

Jubelt Marcel Hartel auch in der kommenden Saison am Millerntor? Die Entscheidung von St. Paulis Top-Scorer rückt immer näher. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Elf Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz 3 seit Ostern, SCP-Coach Lukas Kwasniok eröffnete sein Statement auf der Pressekonferenz im Medienraum des Millerntores deshalb mit einem Glückwunsch, erstmal nur zum Sieg, und einer Ankündigung. "Zum Aufstieg möchte ich noch nicht gratulieren, das mache ich erst, wenn es so weit ist. Aber jeder weiß, dass es nur noch darum geht, wann der Tag kommt und nicht ob der Tag kommt." Und dann mit einem Augenzwinkern in Richtung des designierten Aufstiegstrainers Fabian Hürzeler: "Ich melde mich…"

Der von Woche zu Woche klarer werdende Aufstieg bedeutet auch, dass Zukunftsfragen vor der Beantwortung stehen - vor allem die von Hartel. Zum Jahresbeginn hatte der 28-Jährige die Gespräche um seinen im Sommer auslaufenden Vertrag auf den April verschoben, weil er sehen wollte, wo die Reise sportlich hingeht. Dass nun weitgehend Planungssicherheit besteht, räumt Hartel mit einem vielsagenden Lächeln ein. "Ja, es geht da in die richtige Richtung. Dass auch noch der HSV nicht gewonnen hat, spielt uns natürlich in die Karten." Da am Ostermontag zudem der von ihm ausgerufene Monat der Wahrheit anbricht, stellt er sich dem Thema "Zukunft" auch offen: "Wir werden uns zusammensetzen, es gibt keine Deadline."

Es ist Tag für Tag und Woche für Woche eine Freude, mit diesen Jungs hier zu arbeiten. Marcel Hartel

Ziemlich klar ist, was es hingegen sehr wohl gibt: Lukrative Offerten aus dem Oberhaus, und aber eben auch Faktoren, die für St. Pauli sprechen. Vor zwei Wochen hatte Andreas Bornemann im kicker-Interview erklärt, dass er sicher sei, dass Hartel der besondere Stellenwert, den er auf St. Pauli habe, wichtig bei der Entscheidungsfindung sei. Der gebürtige Kölner bestätigt diese Einschätzung seines Sportchefs nun: "Natürlich spielen die Situation und meine Rolle in diesem Verein in meine Entscheidung mit rein. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich mich hier sehr wohl fühle und dass ich weiß, welchen Stellenwert ich in diesem Verein habe. Es ist Tag für Tag und Woche für Woche eine Freude, mit diesen Jungs hier zu arbeiten."

Der Verlauf des Sonntagnachmittags verfestigte diesen Eindruck bei Hartel, obwohl die Partie gegen Paderborn nach imposanter erster Hälfte kein Osterspaziergang wurde. "Wir waren nach dem Anschlusstreffer des Gegners etwas verunsichert, hatten nicht mehr die nötige Klarheit. Diese schlechte Phase müssen wir analysieren." Es ist nicht die einzige Aufgabe außerhalb des Platzes, die in den kommenden Tagen vor Hartel liegt.