Hartel hat Spaß: "Wir sind einfach reifer geworden"

Der FC St. Pauli stellt unter Chefcoach Fabian Hürzeler Rekorde auf, beim Thema Aufstieg stapelt Dauerbrenner Marcel Hartel aber weiter tief.

Der FC St. Pauli ist nicht die Mannschaft der Stunde, sondern bis dato das Team des Jahres 2023. Der jüngste 5:0-Sieg beim SV Sandhausen bedeutete nicht nur einen vereinsinternen Rekord, Trainer Fabian Hürzeler hat nun auch Einzug in die Zweitliga-Annalen gehalten. Acht Spiele in Folge hatten zum Start vor ihm nur zwei Trainer mit ihren neuen Klubs im Unterhaus gewonnen: Hans-Dieter Tippenhauer 1979 mit Arminia Bielefeld und Jürgen Wähling 1986 mit Hannover 96. Auch im Testspiel gegen eben jene 96er setzten sich die Hanseaten in der aktuellen Länderspielpause mit 2:0 durch.

"Wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht"

Mittelfeldspieler Marcel Hartel nennt Gründe für die Siegesserie. "Wir haben einfach das Selbstvertrauen zurück nach den ersten Spielen, die wir gewonnen haben. Es waren - abgesehen vom Spiel in Sandhausen - knappe Spiele. Da hätten wir auch mal unentschieden spielen oder verlieren können", wird der 27-Jährige auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir sind im Laufe der Vorbereitung einfach reifer geworden. Wir haben auch bei knappen Spielen die Ruhe bewahrt und das Ergebnis über die Zeit gebracht. In dem Punkt haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht."

"Es macht einfach Spaß"

Die Kiez-Kicker kletterten auf Tabellenplatz fünf und haben sich bis auf acht Zähler an Rang drei herangeschoben, den derzeit Stadtrivale Hamburger SV inne hat. Kommt es zur Rückkehr in die Bundesliga? "Es sind noch viele Punkte bis ganz oben, deshalb kann man nicht davon sprechen, dass wir um den Aufstieg mitspielen", tritt Hartel etwas auf die Euphoriebremse, sagt aber auch: "Wir haben acht Spiele in Folge gewonnen und wollen natürlich so weitermachen, beginnend am Wochenende mit dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg. Es macht momentan einfach Spaß, mit den Jungs und dem Trainerteam zu arbeiten. Wir wollen dranbleiben und unsere Spiele gewinnen. Dann schauen wir, was rauskommt."

Wie lautet also das Saisonziel? "Die Saison ist noch nicht zu Ende, wir haben noch neun Spiele zu gehen. Einen Haken hinter die Saison kann man nie setzen", so Hartel, der in allen 25 Punktspielen in der Startelf stand. "Wir spielen eine überragende Rückrunde und sind momentan glücklich. Keiner hat bei uns etwas dagegen, wenn wir weiter Spiele gewinnen. Wir sehen aber Woche für Woche, dass wir das Potenzial haben, noch stärker zu sein. Dafür arbeiten wir jeden Tag."