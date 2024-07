Hartel folgt Teuchert nach St. Louis

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga verabschiedete sich Marcel Hartel vom FC St. Pauli. Nun wurde der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wie erwartet bei St. Louis City vorgestellt. Bei dem MLS-Klub unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028 und belegt künftig einen von drei internationalen Plätzen im Team. Einen solchen hat auch Cedric Teuchert inne, der in diesem Sommer von Hannover 96 in den mittleren Westen der USA wechselte.