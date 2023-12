Hartel: Endlich effektiv

St. Pauli und der Hamburger SV thronen vor dem Stadtderby an der Spitze und wollen aufsteigen. St. Paulis filigraner Dauerläufer Marcel Hartel präsentiert sich schon jetzt erstklassig.

Es ist noch gar nicht lange her, dass sich Timo Schultz ein dezentes Schmunzeln nicht verkneifen konnte. Im August 2022 verriet Marcel Hartel nach einem Treffer beim 3:0 gegen Magdeburg, dass der demonstrierte Baby-Jubel geplant gewesen sei, um zu dokumentieren, dass bei ihm und seiner Maike Nachwuchs unterwegs ist. St. Paulis damaliger Trainer entgegnete mit einem Lächeln: "Dass sich Cello einen Torjubel überlegt, finde ich bemerkenswert." Laufen war schon immer ein Kernmerkmal des gebürtigen Kölners, Treffsicherheit weniger. In 182 Profispielen im Ober- und Unterhaus waren ihm lediglich zwölf Treffer gelungen. In der laufenden Spielzeit sind es bereits sieben.

Der Torjubel ist Programm geworden bei Hartel. Und weil er die neue Effektivität mit der unverändert hohen Laufbereitschaft paart, scheint es sicher, dass mindestens er persönlich im kommenden Sommer seinen dritten Bundesliga-Aufstieg vollzieht. Mit Union Berlin 2019 und Arminia Bielefeld im Jahr darauf stieg Hartel bereits in die 1. Liga auf. Die vertragliche Option und auch die sportliche Möglichkeit, ihn über den 30. Juni hinaus zu halten, hat St. Pauli nur als Bundesligist. Hartels Höhenflug wird am Millerntor deshalb auch von der bangen Frage begleitet: Wartet der 27-Jährige die sportliche Entwicklung ab? Oder trifft er mit seinem renommierten Berater Dirk Hebel vorher eine persönliche Entscheidung?

Eine weitere Frage, die sich durch Hartels bisherigen Karriereweg auftut, könnte bei der Antwort eine Rolle spielen: Weshalb hat sich der zentrale Mittelfeldmann bisher trotz seiner zwei Bundesliga- Aufstiege noch nicht oben durchgesetzt? Bei Union ging es für ihn nach dem Sprung ins Oberhaus nicht weiter, in Bielefeld absolvierte er zwar 22 Partien, war am Ende aber nur noch Nebendarsteller und letztlich ohne Zukunft. Ein Grund: Hartels Qualitäten kommen bei eigenem Ballbesitz entscheidend zum Tragen, beide Aufsteiger setzten eine Etage höher aber auf einen anderen Spielstil.

Hürzeler machte Hartel an der Seite von Irving zum Kreativchef einer Ballbesitz-Mannschaft

Auf St. Pauli hatte Hartel seit seiner Ankunft im Sommer 2021 schon unter Schultz eine wichtige Rolle gespielt, entweder halblinks in der Mittelfeldraute oder auch auf der linken Außenbahn, seine Leistungsexplosion aber ging mit der Inthronisierung von Fabian Hürzeler einher. Weil der neue Coach den filigranen Dauerläufer ins Zentrum neben Jackson Irvine beorderte, ihn zum Kreativchef einer Ballbesitz-Mannschaft machte. "Diese Rolle", schwärmt Andreas Bornemann, "ist perfekt für Cello. Weil er mit dem Ball agieren kann und seine Wege zum gegnerischen Tor kürzer geworden sind. Weil er aber auch zeigt, dass er eine große Bereitschaft hat, im Rückwärtsgang immer wieder hinter den Ball zu kommen." Werden die Positionierung, die Bedeutung unter Hürzeler und dessen Stil zum Faustpfand in den Zukunftsgesprächen?

Die neue Effektivität ist eine Begleiterscheinung seiner modifizierten Rolle. Und seines dadurch anderen Selbstverständnisses. "Torgefährlicher zu werden", sagt Hartel, "war ein großes Ziel von mir. Ich wollte unbedingt beweisen, dass es auch anders geht als in der Vergangenheit." Jetzt, da ihm das gelingt, beim 2:1 in Berlin Ende September sogar per Kopf, registriert er: "Ich habe inzwischen einfach das Selbstvertrauen und auch das Momentum auf meiner Seite."

Eine Folge des gestiegenen Vertrauens in die eigenen und neuen Fähigkeiten: Hartel hat wieder einen Torjubel einstudiert. Nachdem er im September beim 3:1 gegen Schalke doppelt getroffen hatte, drehte er sein Trikot am Körper um, ohne es auszuziehen. "So", erklärte er, "bekommt man keine Gelbe Karte. Diesen Jubel habe ich mir bei unserem Media Day im Sommer überlegt." Ein Schmunzeln löste bei den Zuhörern die Idee aus. Aber nicht mehr der Umstand, dass sich Hartel auf Torerfolge gewissermaßen vorbereitet.