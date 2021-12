Hartel: "Der war nicht so einfach, wie er aussah"

Mit dem Remis in Düsseldorf konnten am Samstagabend irgendwie beide Seiten leben. Einer strahlte etwas mehr als die anderen.

Marcel Hartel ist ein feiner Fußballer, das ist hinlänglich bekannt. Nichtsdestotrotz musste er bis zu seinem 15. Saisoneinsatz warten, eher er seinen ersten Treffer feiern durfte. Eine schöne Flanke von Daniel-Kofi Kyereh netzte der Techniker kurz nach der Pause per Volley ein. "Der war nicht so einfach, wie er aussah", lachte der Torschütze nach der Partie bei "Sky" und lobte anschließend den Vorbereiter: "Überragend gesehen von Kofi, der Pass ist traumhaft."

Auch wenn Hartel recht unbewacht war, die Direktabnahme verwandelt sicher nicht jeder so, der Treffer war technisch anspruchsvoll. Zum Sieg reichte das Tor jedoch nicht, da Rouwen Hennings für die Düsseldorfer das 1:1 machte. "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen in der ersten Halbzeit, hatten keine Kontrolle und zu leichte Ballverluste. In der zweiten Hälfte sind wir stark reingekommen und haben gut nach vorne gespielt. Alles in allem war es ein gerechtes Unentschieden", resümierte Hartel.

Diese Einschätzung teilte auch Coach Timo Schultz, der nach zwei Spielen, die sein Team beide gewann, wieder aus der Quarantäne zurück war und auf der Trainerbank Platz nahm. "Wir haben uns zusammen gefreut über den Punkt, es war ein verdienter Punkt, mit Glück holen wir sogar drei", sagte der Trainer, der zu bedenken gab: "Wir haben gegen eine gute Düsseldorfer Mannschaft gespielt. Am Ende war es ein gerechtes 1:1."

Wenngleich die Kiez-Kicker schon etwas näher am Sieg waren, Jackson Irvine traf kurz vor Schluss, aber seinen Treffer kassierte der VAR ein. "Es war ein hartes Auswärtsspiel für uns, wir waren dem Sieg ein Stück näher. Alles in allem war es eine gute Leistung von uns bei einer sehr guten Fortuna, den Punkt nehmen wir mit", sagte Defensivmann Philipp Ziereis.

Schultz: "Wir stehen nicht zu Unrecht da oben"

Die Hamburger sind nun das vierte Spiel in Folge ungeschlagen, holten in dieser Zeit zehn Punkte. St. Pauli hat vier Punkte mehr als der Zweite Darmstadt und sieben mehr als der Dritte Schalke. Zur Winterpause wird die Schultz-Elf also sicher ganz oben stehen, da nur noch ein Spieltag ansteht. "Wir stehen auch nicht zu Unrecht da oben. Wir wissen, dass uns nichts geschenkt wird. Wir müssen Gas geben, dann spielen wir sehr guten Fußball", weiß der Coach.

Nach 17 gespielten Partien sind die Kiez-Kicker das beste Team der Liga - und zwangsläufig aktuell einer der heißesten Anwärter auf den Aufstieg. Große Parolen posaunt der Spitzenreiter nicht hinaus. "Wir haben eine geile Mannschaft, sind in einer guten Verfassung und spielen guten Fußball. Wir arbeiten Tag für Tag hart und wollen Woche für Woche unsere Leistung auf den Platz bringen. Was dabei herumkommt, sehen wir am Ende. Wir müssen einfach so weiterspielen, dann ist bestimmt etwas möglich", so Hartel.