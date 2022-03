"Harte Nuss" Bayer: Bilanz lässt Essen hoffen

Am Abend treffen sich mit der SGS Essen und Bayer Leverkusen zwei Teams der Frauen-Bundesliga im DFB-Pokal-Viertelfinale. Die jüngste Bilanz lässt Essen hoffen.

In der laufenden Saison steht Leverkusen in der Tabelle um acht Punkte und drei Tabellenplätze besser da als die SGS, doch die erwies sich für Bayer als schwer zu knacken. Das Hinspiel gewann Essen mit 2:1, im Rückspiel sorgte ein spät verschossener Elfmeter dafür, dass Leverkusen auch diese Partie nicht als Sieger beendete.

Und die bislang einzige DFB-Pokal-Begegnung konnte die SGS im Juni 2020 mit 3:1 für sich entscheiden. Es war das Halbfinale 2019/20, Essen zog im Endspiel in Köln dann gegen Favorit Wolfsburg denkbar knapp im Elfmeterschießen den Kürzeren.

Ins Finale will die SGS nun wieder. Trainer Markus Högner bekommt "heute noch Gänsehaut, wenn ich an das Finale 2019/20 denke". Die Bilanz gegen Bayer lässt zumindest zunächst auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. "Klar, bevor wir an ein mögliches Finale denken, müssen wir erst einmal Leverkusen aus dem Weg räumen", weiß Höger. "Und das wird eine verdammt harte Nuss. Das haben wir ja noch vor drei Wochen in der Meisterschaft erlebt."

Der FC Bayern hat am Dienstag mit einem 9:1 in Jena als erstes Team schon die Runde der letzten Vier erreicht. Zieht Essen nach?