"Harte Gespräche mit mir selbst": Kyrgios kündigt Comeback an

Der einstige Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios peilt sein Comeback auf der ATP-Tour an. Ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht.

Stand knapp ein Jahr nicht mehr in einem offiziellen Match auf dem Platz: Nick Kyrgios. picture alliance / abaca

Die lange Leidenszeit ist beendet, die Motivation zurück: Nick Kyrgios peilt sein Comeback auf der ATP-Tour an. Schon kommende Woche wolle er ins spezifische Tennis-Training einsteigen. "Sobald ich wieder auf dem Platz stehe, wird es wohl nur noch darum gehen, mein Handgelenk und meinen Körper wieder zu belasten", sagte Kyrgios in einem Podcast der Australian Open.

Der 28-Jährige, bekannt als Enfant Terrible der Tour, stand 2022 im Endspiel von Wimbledon, verlor aber in vier Sätzen gegen Novak Djokovic. Vor den Australian Open 2023 hatte er eine Knieverletzung öffentlich gemacht und sich daraufhin einer Operation unterziehen müssen. Sein Comeback gab er im Juni 2023 in Stuttgart, verlor aber bereits in der ersten Runde gegen den Chinesen Wu Yibing - es sollte sein einziges Spiel im gesamten Kalenderjahr bleiben. Kurz nach dem Stuttgart-Gastspiel zog er sich die nächste Verletzung, diesmal im Handgelenk zu und fiel erneut monatelang aus.

Kyrgios hatte Gedanken ans Karriereende

Wann er sein erneutes Comeback auf der Tour geben werde, ließ Kyrgios im Podcast noch offen. "Ich werde mir Zeit lassen, zurückkommen und es einfach genießen, wieder da draußen zu sein", sagte der einstige 13. der Weltrangliste.

Er ließ zudem erneut durchblicken, dass er zeitweise auch über ein Karriereende nachgedacht hat. "Was das Tennis angeht, hatte ich einige wirklich harte Gespräche mit mir selbst, ob ich das weiterhin machen will", sagte Kyrgios, der bereits in den Jahren zuvor immer wieder mit dem vorzeitigen Ende seiner Laufbahn kokettiert hatte. Er wisse nun, dass er "immer noch das Feuer im Bauch" verspüre. Und das sei "gut, das ist gesund".